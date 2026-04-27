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El minuto a minuto del partido entre Vélez y Unión

En un partidazo, Unión jugó de igual a igual y empató 2-2 contra Vélez en Liniers por la fecha 16 de la zona A del Apertura

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 18:18hs
El minuto a minuto del partido entre Vélez y Unión

Prensa Unión
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Unión afrontaba una verdadera final este lunes visitando a Vélez por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. En un partidazo, el Tate alcanzó un valioso empate 2-2, ya que pudo también ganarlo y perderlo. Florián Monzón (2) marcó para el local; Julián Palacios y Agustín Colazo para el visitante.

De esta manera, el elenco de Leonardo Madelón sigue dependiendo de sí mismo para meterse en los playoffs en la última fecha ante Talleres. El partido se jugó en el José Amalfitani, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Unión ya visita a Vélez

Se puso en marcha en Liniers el cotejo de la fecha 16 de la zona A del Apertura entre Vélez y Unión.

Unión festejo

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3 minutos: Unión defendió mal y salvó Maizon en la línea

Mal inicio de Unión, con Vélez cerca de marcar de no ser por el oportuno cruce en la línea de Maizon Rodríguez.

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10 minutos: Vélez se pone arriba ante Vélez

Unión defiende muy mal y Vélez aprovechó para ponerse 1-0 con un golazo de Florián Monzón.

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15 minutos: Unión alcanza el sorpresivo empate ante Vélez

Unión tiene muchos problemas en las bandas, pero sacó una igualdad de la galera ante Vélez a través de Palavecino.

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21 minutos: Unión ahora es el que le causa problemas a Vélez

El gol despertó a Unión y en cada ataque lo complica a Vélez, que en defensa no están seguro. Están 1-1.

Cristian Tarragona

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25 minutos: Unión dio vuelta todo y ahora supera a Vélez

Tras 15 minutos iniciales de terror, Unión es ahora el que domina a Vélez.

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33 minutos: Unión y Vélez, con defensas frágiles

Como venía la mano todo pintaba para no quedar 1-1, ya que Vélez y Unión dan muchas ventajas en defensa.

Mateo Del Blanco

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40 minutos: Unión controla a Vélez

Fueron 15 minutos para cada uno y por eso reina la paridad entre Vélez y Unión en liniers.

Mauro Pittón

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45 minutos: Vélez se adelanta ante Unión

A instancias del VAR, Vélez marcó el 2-1 ante Unión con gol de Florián Monzón.

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Final del primer tiempo: Unión pierde ante Vélez

Con un controversial trabajo de árbitro, Unión pierde como visitante ante Vélez 2-1 por la fecha 16 del Apertura.

Vélez Unión Lautaro Vargas

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Inició el complemento: Unión busca darlo vuelta ante Vélez

Se puso en marcha el segundo tiempo en Liniers, donde Unión pierde contra Vélez 2-1. Sin cambios en el Tate.

Vélez Unión Juan Pablo Ludueña

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1 minuto ST: Cuello se pierde el empate de Unión

Unión salió a presionar alto en el segundo tiempo y casi encuentra la igualdad con Cuello, que la mandó por encima del travesaño .

Brahian Cuello

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9 minutos ST: Unión asume riesgos y Vélez espera de contra

Unión es el que trata de dominar sabiendo que está en desventaja y queda merced de las contras de Vélez, que gana por 2-1.

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14 minutos ST: Madelón mete mano en Unión

A la cancha Agustín Colazo por Cuello para tener más presencia ofensiva. Gana Vélez 1-0.

Leonardo Madelón

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20 minutos ST: Unión, con otro esquema ante Vélez

Con la variante, Unión ahora se para 4-3-1-2 tratando de apretar arriba y complicar a un Vélez más cateloso cuidando el 2-1.

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22 minutos ST: Unión se lo empata a Vélez

Colazo la mandó a guardar en la primera que tuvo para clavar el 2-2 de Unión ante Vélez.

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29 minutos ST: Unión domina tras el empate

Los cambios de Madelón causaron efecto y Unión es superior a Vélez. Están 2-2.

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32 minutos ST: Solari a la cancha en Unión

Sale Palavecino, con su mejor partido desde que está en Unión, en busca de otra cosa en ataque. Está 2-2 contra Vélez.

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37 minutos ST: Vélez ahora se adelanta y Mansilla aparece en Unión

Un final electrizante de un partidazo, ya que Vélez se adelantó y Mansilla vuelve a tener trabajo en Unión.

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Final del partido: Unión empató de visitante ante Vélez

En un partidazo, Unión sumó una valioso igualdad en Liniers 2-2 contra Vélez por la fecha 16 de la zona A del Apertura.

Vélez Unión Mauro Pittón

Formaciones de Vélez y Unión

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini y Diego Valdés; Manuel Lanzini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 10' y 45' Florián Monzón (V), 15' Julián Palacios (U); ST 22' Agustín Colazo (U).

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Andrés Merlos.

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