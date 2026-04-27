Unión afrontaba una verdadera final este lunes visitando a Vélez por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. En un partidazo, el Tate alcanzó un valioso empate 2-2, ya que pudo también ganarlo y perderlo. Florián Monzón (2) marcó para el local; Julián Palacios y Agustín Colazo para el visitante.
El minuto a minuto del partido entre Vélez y Unión
En un partidazo, Unión jugó de igual a igual y empató 2-2 contra Vélez en Liniers por la fecha 16 de la zona A del Apertura
Por Ovación
De esta manera, el elenco de Leonardo Madelón sigue dependiendo de sí mismo para meterse en los playoffs en la última fecha ante Talleres. El partido se jugó en el José Amalfitani, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de UNO 106.3.
Formaciones de Vélez y Unión
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini y Diego Valdés; Manuel Lanzini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 10' y 45' Florián Monzón (V), 15' Julián Palacios (U); ST 22' Agustín Colazo (U).
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Andrés Merlos.