Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

Ya tiene fecha la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

La organización de la Copa Argentina confirmó la fecha de su gran final entre Independiente Rivadavia y Argentinos

27 de octubre 2025 · 19:07hs
Ya tiene fecha la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Tras días de expectativa, la Copa Argentina confirmó la fecha de su gran final entre Independiente Rivadavia y Argentinos: será el miércoles 5 de noviembre. Aún resta definir sede y horario, dos puntos que mantienen en vilo a ambas instituciones y a los hinchas.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, se aseguró un lugar en la definición tras eliminar a River en una dramática tanda de penales por 4-3, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el pasado viernes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por su parte, Argentinos Juniors alcanzó la final tras vencer 2-1 a Belgrano, también en semifinal, con goles de Tomás Molina y el ex Godoy Cruz Hernán López Muñoz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1982918740657484238&partner=&hide_thread=false

Previo a la elección de la sede, se realizó una reunión virtual entre dirigentes de ambos clubes para coordinar detalles logísticos y consensuar alternativas. El Estadio Único Madre de Ciudades sonó como la primera opción de la organización, pero ambas instituciones expresaron reparos debido a la incomodidad que implicaría su traslado.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Argentina?

Actualmente, las alternativas más firmes son el Gigante de Arroyito, en Rosario, o volver al Mario Alberto Kempes de Córdoba. Rosario tiene la ventaja de haber albergado varios partidos de la competición, incluida la semifinal del Bicho, y su cercanía con Buenos Aires favorece a Argentinos. En cambio, la dirigencia de la Lepra, encabezada por Daniel Vila, busca que la final se juegue en Córdoba, aprovechando la localía simbólica y la comodidad para su equipo.

Con la fecha definida y la sede todavía en discusión, la final de la Copa Argentina promete un cierre apasionante y estratégico, donde cada detalle contará antes del pitazo inicial.

Copa Argentina Independiente Rivadavia Argentinos
Noticias relacionadas
gallardo, ya sin palabras en river: no estuvimos a la altura en los objetivos del ano

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Zielinski estalló de furia contra el arbitro Yael Falcón Pérez.

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

argentinos se lo dio vuelta a belgrano y es finalista de la copa argentina

Argentinos se lo dio vuelta a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

se confirmo la peor noticia para equi fernandez en bayer leverkusen

Se confirmó la peor noticia para Equi Fernández en Bayer Leverkusen

Lo último

Voy a 190: el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

El mejor elector de la Argentina es el presidente, dijo Martín Menem y confió en aprobar las grandes reformas

"El mejor elector de la Argentina es el presidente", dijo Martín Menem y confió en "aprobar las grandes reformas"

Último Momento
Voy a 190: el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

El mejor elector de la Argentina es el presidente, dijo Martín Menem y confió en aprobar las grandes reformas

"El mejor elector de la Argentina es el presidente", dijo Martín Menem y confió en "aprobar las grandes reformas"

Triunfo contundente: La Libertad Avanza ganó en 55 de las 65 ciudades que tiene la provincia de Santa Fe

Triunfo contundente: La Libertad Avanza ganó en 55 de las 65 ciudades que tiene la provincia de Santa Fe

Gremios docentes presionan con la reapertura paritaria: el gobierno adelantó que abrirá la negociación

Gremios docentes presionan con la reapertura paritaria: el gobierno adelantó que abrirá la negociación

Ovación
Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Sangre de Campeones llega a Santo Tomé con una nueva charla informativa de Colón

Sangre de Campeones llega a Santo Tomé con una nueva charla informativa de Colón

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"