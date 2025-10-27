Ya tiene fecha la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

La organización de la Copa Argentina confirmó la fecha de su gran final entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Tras días de expectativa, la Copa Argentina confirmó la fecha de su gran final entre Independiente Rivadavia y Argentinos : será el miércoles 5 de noviembre . Aún resta definir sede y horario, dos puntos que mantienen en vilo a ambas instituciones y a los hinchas.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, se aseguró un lugar en la definición tras eliminar a River en una dramática tanda de penales por 4-3, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el pasado viernes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por su parte, Argentinos Juniors alcanzó la final tras vencer 2-1 a Belgrano, también en semifinal, con goles de Tomás Molina y el ex Godoy Cruz Hernán López Muñoz.

Previo a la elección de la sede, se realizó una reunión virtual entre dirigentes de ambos clubes para coordinar detalles logísticos y consensuar alternativas. El Estadio Único Madre de Ciudades sonó como la primera opción de la organización, pero ambas instituciones expresaron reparos debido a la incomodidad que implicaría su traslado.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Argentina?

Actualmente, las alternativas más firmes son el Gigante de Arroyito, en Rosario, o volver al Mario Alberto Kempes de Córdoba. Rosario tiene la ventaja de haber albergado varios partidos de la competición, incluida la semifinal del Bicho, y su cercanía con Buenos Aires favorece a Argentinos. En cambio, la dirigencia de la Lepra, encabezada por Daniel Vila, busca que la final se juegue en Córdoba, aprovechando la localía simbólica y la comodidad para su equipo.

Con la fecha definida y la sede todavía en discusión, la final de la Copa Argentina promete un cierre apasionante y estratégico, donde cada detalle contará antes del pitazo inicial.