Colectivos en Santa Fe: la línea 9 estará afectada por las asambleas de UTA durante la tarde

La medida se realizará este jueves de 14.30 a 17 y podría generar demoras en el servicio. Las asambleas forman parte del plan de lucha que mantiene el gremio por el conflicto salarial con las empresas.

Conflicto en Santa Fe. La medida se enmarca en un plan de lucha gremial por desacuerdo salarial con empresas.

La línea 9 de Ersa Urbano estará afectada este jueves por una asamblea informativa de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe .

La medida está prevista entre las 14.30 y las 17 y se enmarca en el conflicto salarial que el gremio mantiene con las empresas de transporte.

Durante ese período, los usuarios de la línea podrían encontrarse con demoras y alteraciones en la frecuencia habitual del servicio.

Nuevas medidas dentro del plan de lucha

Las asambleas se suman a las medidas que UTA viene llevando adelante en la ciudad de Santa Fe y su región ante la falta de acuerdo salarial con el sector empresario.

En los últimos días, el gremio realizó reuniones informativas en distintas cabeceras y sectores del sistema de transporte, con afectación parcial de diferentes líneas y demoras en algunos servicios interurbanos.

La protesta busca visibilizar el reclamo de los trabajadores y mantener la presión mientras continúan las negociaciones con las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

LEER MÁS: Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

UTA mantiene el reclamo salarial

El conflicto se originó por el reclamo de reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional para los trabajadores del transporte de corta y media distancia.

Desde el sindicato cuestionan la propuesta realizada por las cámaras empresarias y sostienen que los valores ofrecidos no reflejan la evolución de los costos ni las necesidades de los trabajadores.

Por el momento, UTA mantiene su estado de alerta y continúa evaluando nuevas medidas en caso de que no haya avances en la negociación.

Cómo impactará en el servicio

La afectación prevista para este jueves se concentra específicamente en la línea 9, entre las 14.30 y las 17.

La normalización del servicio dependerá de la finalización de la asamblea y del progresivo retorno de las unidades a sus recorridos habituales.

Los usuarios deberán tener en cuenta posibles demoras durante la tarde y seguir los canales oficiales de información del transporte para conocer eventuales modificaciones.