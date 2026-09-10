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Unión pierde a su goleador ante Talleres y Julián Palacios aparece en escena

La expulsión de Cristian Tarragona modificará el ataque de Unión frente a la T, mientras Leo Madelón analiza quién acompañará a Estigarribia.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 15:25hs
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Unión pierde a su goleador ante Talleres y Julián Palacios aparece en escena

Prensa Unión

Unión prepara su próximo compromiso del Torneo Clausura con una modificación prácticamente obligada. La expulsión de Cristian Tarragona ante Instituto dejó al capitán y goleador fuera del encuentro frente a Talleres, que se disputará este sábado desde las 20 en Córdoba. Ante esta situación, Julián Palacios aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el equipo titular.

LEER MÁS: Con la vuelta de Palacios, Unión modifica el esquema para visitar a Talleres

Palacios, la alternativa que gana fuerza

La ausencia de Tarragona representa un golpe importante para el conjunto dirigido por Leo Madelón. El delantero se había convertido en una de las principales referencias ofensivas del Tatengue y su salida obliga al entrenador a buscar una nueva fórmula para visitar el estadio Mario Alberto Kempes.

En ese escenario, todo apunta a que Palacios podría regresar desde el inicio. El mediocampista sería utilizado para modificar la estructura ofensiva y acompañar a Marcelo Estigarribia, quien quedaría como el atacante más adelantado del equipo santafesino.

Madelón deberá definir durante los próximos entrenamientos cómo reorganizará las piezas para enfrentar a uno de los equipos más competitivos del campeonato. La idea será sostener el funcionamiento que le permitió a Unión encadenar buenos resultados pese a perder a una de sus principales figuras.

Unión busca mantener su buen momento

Más allá de la baja de Tarragona, el entrenador cuenta con distintas alternativas para intentar mantener el poder ofensivo. El crecimiento de Misael Aguirre, las ganas de sumar minutos de Ramírez y la recuperación de Mateo Luna Diale también aparecen como elementos que podrían modificar el plan inicial.

El buen presente del equipo santafesino permite afrontar el viaje a Córdoba con confianza, aunque la visita a Talleres supondrá una exigencia diferente. El desafío para Madelón será encontrar el equilibrio necesario para que la ausencia de su capitán y goleador no afecte el funcionamiento colectivo.

Unión visitará a Talleres este sábado desde las 20, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura. Con Tarragona suspendido, Palacios se perfila como la principal variante para ocupar su lugar y acompañar a Estigarribia en una delantera que tendrá una nueva configuración.

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