Uno Santa Fe | Ovación | Australia

Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

El argentino Horacio Zeballos quedó eliminado en dobles de las semifinales del Abierto de Australia, marcando el final de la participación nacional

29 de enero 2026 · 16:23hs
Zeballos cayó en semifinales y ya no hay argentinos en Australia

El argentino Horacio Zeballos quedó eliminado en dobles de las semifinales del Abierto de Australia, marcando el final de la participación nacional en el primer Grand Slam de la temporada. Junto al español Marcel Granollers, cayó ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-3 y 7-6(7), en un partido que se extendió por 1 hora y 38 minutos.

Ya no quedan argentinos en el Abierto de Australia

La pareja hispano-argentina, tercera preclasificada del torneo, tuvo una oportunidad clara para estirar la definición cuando dispuso de un set point en el segundo parcial, pero no logró capitalizarlo y terminó cediendo en el tiebreak.

El saque sólido de Harrison y Skupski y su efectividad en los puntos decisivos fueron determinantes para cerrar el encuentro en sets corridos. El primer set se inclinó rápidamente en favor del dúo anglo-estadounidense, que consiguió un quiebre clave a mitad del parcial y sostuvo la ventaja con autoridad.

Zeballos y Granollers tuvieron dificultades para contener el servicio rival y no lograron generar chances suficientes para revertir el desarrollo, lo que permitió a sus adversarios cerrar la manga por 6-3.

En el segundo set, el partido ganó en paridad y tensión. Zeballos y Granollers lograron un quiebre importante y llegaron a estar cerca de forzar un tercer set, pero no pudieron sostener la ventaja. El desenlace llegó en un tiebreak muy ajustado, donde Skupski mostró mayor templanza en los momentos decisivos para sellar el 7-6(7) definitivo.

Pese a la derrota, la dupla Zeballos-Granollers continúa consolidada entre las mejores del circuito, con diez títulos en conjunto, incluidos el US Open y Roland Garros 2025, además de otras semifinales alcanzadas en Melbourne en 2022 y 2023.

En la final, Harrison y Skupski enfrentarán a los locales Jason Kubler y Marc Polmans, quienes buscarán el título ante su público en Melbourne Park.

Australia Horacio Zeballos Marcel Granollers
Noticias relacionadas
todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la champions league

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

paqueta llego a rio y revoluciono a flamengo tras el fichaje record de 50 millones

Paquetá llegó a Río y revolucionó a Flamengo tras el fichaje récord de 50 millones

ubeda anticipo que angel romero podria debutar en boca ante newells

Úbeda anticipó que Ángel Romero podría debutar en Boca ante Newell's

pretemporada de la formula 1: mercedes domino las pruebas en barcelona

Pretemporada de la Fórmula 1: Mercedes dominó las pruebas en Barcelona

Lo último

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Último Momento
Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Ovación
Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único