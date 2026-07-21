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Paritarias: UPCN y ATE calificaron de "considerable" y "razonable" la oferta del Gobierno y definirán su respuesta en los próximos días

UPCN pondrá la propuesta a votación de sus afiliados y dará a conocer el resultado este jueves al mediodía, mientras que ATE resolverá este martes el cronograma de consultas y asambleas que realizará en toda la provincia antes de fijar una posición.

21 de julio 2026 · 15:31hs
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Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Los gremios estatales UPCN y ATE comenzaron a analizar la propuesta salarial presentada este martes por el Gobierno de Santa Fe en la paritaria de la administración central y definirán en los próximos días si la aceptan o la rechazan.

Luego del encuentro, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que la negociación permitió mejorar sustancialmente la oferta inicial y aseguró que, "para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable".

El dirigente recordó que uno de los puntos incorporados por el Ejecutivo fue la compensación para los trabajadores que durante el primer semestre quedaron por debajo de la inflación, de manera que todos alcancen el 17,1 % correspondiente al IPC acumulado entre enero y junio.

Además, detalló que la propuesta contempla mínimos garantizados crecientes, de $80.000 en julio, $100.000 entre agosto y septiembre, $130.000 en octubre y noviembre y $180.000 en diciembre, todos con incidencia en el aguinaldo.

Paritaria Central: el Gobierno de Santa Fe propuso subas mensuales, revisión por inflación y mínimos garantizados

Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, explicó que el aumento general para quienes perciben salarios por encima de los mínimos garantizados será del 10,1 % en el semestre, pero remarcó que la mayoría de los trabajadores del escalafón tendrá mejoras superiores al 15 % gracias al esquema de pisos salariales.

"Lo importante acá es que la mayoría de los trabajadores de nuestro escalafón van a recibir más del 15 % de aumento en el semestre", sostuvo.

Delfor también confirmó que la compensación por el desfasaje con la inflación alcanzará tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, de acuerdo con el mecanismo previsto por la Caja de Jubilaciones provincial.

El referente de ATE dijo que el objetivo es “recuperar los salarios en el marco de una situación económica desfavorable a nivel nacional”, por lo que la oferta provincial “resulta razonable”.

Definiciones pendientes

Más allá de la discusión salarial, los sindicatos señalaron que el 5 de agosto se realizará una reunión de la paritaria técnica, en la que se abordarán reclamos vinculados con titularizaciones en Salud, subrogancias, suplementos y otras situaciones laborales que impactan en distintos sectores de la administración pública.

En paralelo, Molina indicó que los gremios insistieron con el pase a planta permanente de trabajadores que cumplen funciones habituales y permanentes, un planteo que el Gobierno se comprometió a analizar, aunque sin brindar todavía una respuesta definitiva.

En cuanto a los tiempos, UPCN pondrá la propuesta a votación de sus afiliados y dará a conocer el resultado este jueves al mediodía, mientras que ATE resolverá este martes el cronograma de consultas y asambleas que realizará en toda la provincia antes de fijar una posición.

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