No tiene una tarea sencilla, ya que tomó un equipo que viene de capa caída. Lleva tres partidos y, si bien todavía no pudo cortar la racha sin victorias, encuentra aspectos positivos, aunque lejos de tirar «manteca al techo»: "Nosotros hace 15 días que estamos. El equipo hace cinco meses que no gana y nosotros creemos que hay una mejoría para lo que pretendemos. Contra Huracán nos anularon un gol y no sabemos por qué, sino ganábamos 2-1; después jugamos muy mal ante Gimnasia, sobre todo el primer tiempo; y ante Newell's ya mejoramos un poco. Cada entrenador prepara su equipo físicamente para lo que quiere y nosotros lo preparamos en competencia. Lo de ayer (por este lunes) fue mucho mejor a lo que se venía viendo".