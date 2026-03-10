La empresa Laguna Paiva publicó un sentido comunicado para acompañar a la familia del chofer del micro que se estrelló contra una Fiat Toro, cuyo conductor también falleció, este martes por la mañana. Además, desde los distintos centros de salud informaron sobre el estado de los heridos. El tránsito fue liberado en ambas manos de circulación

Identificaron al colectivero fallecido en el choque en la autopista e informaron el estado de los heridos

Continúa la conmoción por el impresionante choque frontal ocurrido este martes por la mañana en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Oliveros y Maciel, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos de diferente consideración .

En horas de la tarde, se conoció la identidad de uno de los fallecidos en el impacto, que era el chofer del micro. La otra víctima fatal fue el conductor de la camioneta Fiat Toro. Además, se informó el estado de las 11 personas que resultaron heridas en el impresionante siniestro vial. Alrededor de las 16.30, el tránsito fue liberado en ambas manos de circulación , hacia Rosario y hacia Santa Fe.

La empresa Laguna Paiva, a la que pertenece el colectivo que participó del impactante choque, divulgó un comunicado en el confirmaron la identidad del chofer fallecido. Según esta publicación, se trata de Mariano Acosta, un conductor que hacía varios años trabajaba en la firma de transporte de la región.

El testimonio clave de un camionero tras el siniestro que dejó dos muertos en la autopista: "Llegué y era todo un desastre"

En el comunicado, la empresa destaca el “compromiso, responsabilidad y dedicación” del colectivero que perdió la vida en el fatal choque de este martes en la autopista. Y acompañan en este momento de profundo dolor a “familiares, amigos y compañeros de trabajo”.

Por otro lado, los diferentes centros de salud informaron sobre el estado de salud de los heridos que fueron trasladados a lo largo de la jornada desde el lugar del accidente fatal.

En el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario fue ingresada una mujer de 25 años con traumatismo. Se encontraba estable, vigilada y fuera de peligro. Se le realizan estudios para tener más precisiones sobre su estado general.

En el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria quedó internado un hombre de 32 años, paciente con traumatismos múltiples y fractura expuesta en miembro inferior izquierdo. Sufrió lesiones de consideración, que requirieron conducta quirúrgica. Actualmente se encuentra estable, fuera de peligro.

En el Sanatorio Plaza de Rosario se encontraba un hombre de 37 años, con traumatismo encéfalo facial, con lesión en región ocula. y luxo fractura de tobillo derecho. Sufrió lesiones que requirieron conducta quirúrgica. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Los heridos de menor gravedad fueron atendidos en el Hospital de Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo. Allí fueron ingresados desde el choque:

-Mujer de 29 años con traumatismo en miembro inferior izquierdo.

-Mujer de 39 año co. traumatismo en mano derecha.

-Mujer de 27 años con traumatismo encéfalo-craneano, con pérdida de conocimiento, recuperada. Se le realizaba tomografía.

-Hombre de 31 años, con herida cortante en rostro y traumatismo en rodilla derecha.

-Hombre de 32 años con traumatismos leves y herida cortante en el labio.

-Hombre de 25 años con traumatismos leves y con herida cortante en el labio.

-Hombre de 21 años con traumatismos leves.

-Hombre de 27 años con traumatismos leves.

Por último, ambas manos de circulación de la autopista, que estuvieron cortadas por el choque, fueron liberadas alrededor de las 16.30 de este martes. De todos modos, se recomendaba circular con precaución por la zona.