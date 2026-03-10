Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivero

Identificaron al colectivero fallecido en el choque en la autopista e informaron el estado de los heridos

La empresa Laguna Paiva publicó un sentido comunicado para acompañar a la familia del chofer del micro que se estrelló contra una Fiat Toro, cuyo conductor también falleció, este martes por la mañana. Además, desde los distintos centros de salud informaron sobre el estado de los heridos. El tránsito fue liberado en ambas manos de circulación

10 de marzo 2026 · 17:13hs
Identificaron al colectivero fallecido en el choque en la autopista e informaron el estado de los heridos

Identificaron al colectivero fallecido en el choque en la autopista e informaron el estado de los heridos

Continúa la conmoción por el impresionante choque frontal ocurrido este martes por la mañana en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Oliveros y Maciel, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos de diferente consideración.

En horas de la tarde, se conoció la identidad de uno de los fallecidos en el impacto, que era el chofer del micro. La otra víctima fatal fue el conductor de la camioneta Fiat Toro. Además, se informó el estado de las 11 personas que resultaron heridas en el impresionante siniestro vial. Alrededor de las 16.30, el tránsito fue liberado en ambas manos de circulación, hacia Rosario y hacia Santa Fe.

La empresa Laguna Paiva, a la que pertenece el colectivo que participó del impactante choque, divulgó un comunicado en el confirmaron la identidad del chofer fallecido. Según esta publicación, se trata de Mariano Acosta, un conductor que hacía varios años trabajaba en la firma de transporte de la región.

El testimonio clave de un camionero tras el siniestro que dejó dos muertos en la autopista: "Llegué y era todo un desastre"

En el comunicado, la empresa destaca el “compromiso, responsabilidad y dedicación” del colectivero que perdió la vida en el fatal choque de este martes en la autopista. Y acompañan en este momento de profundo dolor a “familiares, amigos y compañeros de trabajo”.

whatsapp_image_2026-03-10_at_15_59_15.jpeg_962627959

Por otro lado, los diferentes centros de salud informaron sobre el estado de salud de los heridos que fueron trasladados a lo largo de la jornada desde el lugar del accidente fatal.

En el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario fue ingresada una mujer de 25 años con traumatismo. Se encontraba estable, vigilada y fuera de peligro. Se le realizan estudios para tener más precisiones sobre su estado general.

En el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria quedó internado un hombre de 32 años, paciente con traumatismos múltiples y fractura expuesta en miembro inferior izquierdo. Sufrió lesiones de consideración, que requirieron conducta quirúrgica. Actualmente se encuentra estable, fuera de peligro.

En el Sanatorio Plaza de Rosario se encontraba un hombre de 37 años, con traumatismo encéfalo facial, con lesión en región ocula. y luxo fractura de tobillo derecho. Sufrió lesiones que requirieron conducta quirúrgica. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Los heridos de menor gravedad fueron atendidos en el Hospital de Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo. Allí fueron ingresados desde el choque:

-Mujer de 29 años con traumatismo en miembro inferior izquierdo.

-Mujer de 39 año co. traumatismo en mano derecha.

-Mujer de 27 años con traumatismo encéfalo-craneano, con pérdida de conocimiento, recuperada. Se le realizaba tomografía.

-Hombre de 31 años, con herida cortante en rostro y traumatismo en rodilla derecha.

-Hombre de 32 años con traumatismos leves y herida cortante en el labio.

-Hombre de 25 años con traumatismos leves y con herida cortante en el labio.

-Hombre de 21 años con traumatismos leves.

-Hombre de 27 años con traumatismos leves.

Por último, ambas manos de circulación de la autopista, que estuvieron cortadas por el choque, fueron liberadas alrededor de las 16.30 de este martes. De todos modos, se recomendaba circular con precaución por la zona.

colectivero autopista accidente choque
Noticias relacionadas
Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

subastan el audi tt descapotable que tuvo leo mattioli hasta su muerte: por que es un auto tan codiciado

Subastan el Audi TT descapotable que tuvo Leo Mattioli hasta su muerte: por qué es un auto tan codiciado

alerta alimentaria: assal prohibe la venta de un aceite de oliva ilegal en santa fe

Alerta alimentaria: Assal prohíbe la venta de un aceite de oliva ilegal en Santa Fe

En los últimos días, se ejecutaron tres allanamientos coordinados en las ciudades de Rosario, Ibarlucea y Roldán, logrando desarticular una red criminal.

Un intendente santafesino denunció ante la Justicia 32 puntos de venta de drogas en su ciudad

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe