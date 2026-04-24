Todo listo para la 7ª fecha del Apertura Promocional

La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. La grilla

La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional de la ASB, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. Toda la grilla y cómo están las posiciones.