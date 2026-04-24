La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional de la ASB, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. Toda la grilla y cómo están las posiciones.
Todo listo para la 7ª fecha del Apertura Promocional
La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. La grilla
Por Ovación
24 de abril 2026 · 16:44hs
TORNEO PROMOCIONAL - TORNEO APERTURA - FECHA 7
DOMINGO 26 DE ABRIL
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Regatas (SF)
20.00 Central Rincón vs. Atlético Franck
20.00 Colón (SJ) vs. Unión y Progreso A
20.00 Alumni vs. Unión y Progreso B
20.00 Santa Rosa vs. Kimberley
MARTES 28 DE ABRIL
21.30 Colón (SF) vs. Alianza (ST)
TABLA DE POSICIONES
Atlético Franck 11 (5-1); Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 10 (5-0); Regatas (SF) 10 (4-2); Alianza 9 (4-1); Santa Rosa 8 (2-4); Atlético Arroyo Leyes 7 (2-3); Alumni 7 (1-5); Central Rincón y Colón (SJ) 6 (0-6), Unión y Progreso B 5 (0-5)