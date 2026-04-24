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Todo listo para la 7ª fecha del Apertura Promocional

La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. La grilla

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 16:44hs
Todo listo para la 7ª fecha del Apertura Promocional

La actividad estará desdoblada en el Apertura Promocional de la ASB, con un partido que se reprogramó para el martes 28 en el Roque Otrino. Toda la grilla y cómo están las posiciones.

TORNEO PROMOCIONAL - TORNEO APERTURA - FECHA 7

DOMINGO 26 DE ABRIL

20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Regatas (SF)

20.00 Central Rincón vs. Atlético Franck

20.00 Colón (SJ) vs. Unión y Progreso A

20.00 Alumni vs. Unión y Progreso B

20.00 Santa Rosa vs. Kimberley

MARTES 28 DE ABRIL

21.30 Colón (SF) vs. Alianza (ST)

TABLA DE POSICIONES

Atlético Franck 11 (5-1); Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 10 (5-0); Regatas (SF) 10 (4-2); Alianza 9 (4-1); Santa Rosa 8 (2-4); Atlético Arroyo Leyes 7 (2-3); Alumni 7 (1-5); Central Rincón y Colón (SJ) 6 (0-6), Unión y Progreso B 5 (0-5)

Promocional Apertura ASB
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