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Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Un adolescente de 16 años -es punible- fue trasladado a una dependencia policial. Hay otros 73 identificados porque se presume su responsabilidad en los hechos. El costo de los operativos policiales será cobrado a sus padres

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de abril 2026 · 08:57hs
Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda

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Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Esta mañana de jueves, tras las primeras horas del día y por causas que son materia de investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante tres allanamientos en las localidades de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, en el marco de una causa por amenazas e intimidación pública en establecimientos educativos.

Como resultado, fueron identificados tres menores de edad, uno de los cuales fue trasladado a sede policial.

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Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

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Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Investigación

La investigación se inició a partir de la aparición de pintadas con mensajes amenazantes en los baños de la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda, en sintonía con otros episodios registrados en distintos puntos de la provincia durante la última semana.

A partir de entrevistas y tareas investigativas, los pesquisas lograron establecer la presunta autoría de un alumno de 16 años, identificado por sus iniciales como N. Á., quien además habría instigado a otros estudiantes a replicar este tipo de hechos.

En paralelo, se detectaron situaciones similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también se constataron pintadas con amenazas. En esos casos, fueron identificados los presuntos responsables, de 12 y 11 años, respectivamente.

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Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Amenazas a escuelas: la PDI allanó viviendas e identificó a tres menores en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina

Allanamientos

En ese contexto, se concretaron allanamientos en los domicilios vinculados a los investigados.

En Casilda, los pesquisas secuestraron un teléfono celular utilizado por el principal involucrado; en Arteaga incautaron un celular, una computadora y dos revólveres a cebita; mientras que en San José de la Esquina se secuestró otro teléfono celular.

Como consecuencia de los procedimientos, el menor de 16 años fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y notificación de la causa por amenazas anónimas, mientras que respecto de los otros dos menores no se dispusieron medidas judiciales.

Las diligencias fueron ordenadas por la jueza penal Fabiola Piemonte, a partir de requerimientos de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda, Rocío Cosgaya.

Intimaciones y costos

La investigación continúa en curso para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades correspondientes en relación a las múltiples pintadas, carteles y mensajes amenazantes detectados en escuelas de la provincia.

En ese marco, durante esta tarde el Gobierno de Santa Fe, en conjunto con el MPA, informó el envío de 39 intimaciones para cubrir los costos de los operativos policiales, que ascienden a 200 millones de pesos en la región centro-norte.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició acciones patrimoniales y administrativas para el recupero de los gastos ocasionados, independientemente del avance de la causa penal, en la que ya fueron identificados 73 presuntos autores.

• LEER MÁS: El costo de las amenazas en las escuelas: Provincia reclama $200 millones a los padres de los alumnos identificados

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