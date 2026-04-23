Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga Sucedió esta tarde a las 13:45 en la escuela Mariano Quiroga, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle Ricardo Aldao. Un vecino observó el proyectil en la ventana y lo denunció al 911. Policías de la Comisaría 9° y del Comando Radioeléctrico secuestraron el proyectil intacto, y el fiscal de la Minoridad ordenó su secuestro. El dictado de clases es normal en el establecimiento. Por Juan Trento 23 de abril 2026 · 15:32hs

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Esta tarde de jueves, después de las 13:45, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, fue hallado material balístico en una de las ventanas de la Escuela Mariano Quiroga, cuyo edificio está ubicado en la intersección de la avenida Aristóbulo del Valle y la calle Ricardo Aldao, en el barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe. En la institución escolar se continuó dictando clases de manera normal.

Denuncia El alerta se originó por llamados de vecinos del barrio a los operadores de turno de la central de emergencias 911, lo que motivó la intervención inmediata de los oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes constataron la presencia del elemento mencionado en el establecimiento educativo. Los policías de la Comisaría 9° y del Comando Radioeléctrico secuestraron un proyectil completo, más conocido como bala completa, con vaina y ojiva de plomo, calibre 9 milímetros, considerado de uso de guerra.

Imágenes de cámaras de videovigilancia Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la denuncia y el hallazgo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de la Minoridad en turno, Manuel Cecchini, quien ordenó el secuestro y lacrado en un sobre del material balístico incautado, y que sea entregado a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, dispuso que se dialogue con las autoridades del establecimiento educativo y se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas —domiciliarias y comerciales— en la zona, donde debería haber quedado registrado cómo ese proyectil intacto llegó hasta la ventana del edificio escolar.