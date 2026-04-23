Esta tarde de jueves, después de las 13:45, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, fue hallado material balístico en una de las ventanas de la Escuela Mariano Quiroga, cuyo edificio está ubicado en la intersección de la avenida Aristóbulo del Valle y la calle Ricardo Aldao, en el barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe. En la institución escolar se continuó dictando clases de manera normal.
Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga
Sucedió esta tarde a las 13:45 en la escuela Mariano Quiroga, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle Ricardo Aldao. Un vecino observó el proyectil en la ventana y lo denunció al 911. Policías de la Comisaría 9° y del Comando Radioeléctrico secuestraron el proyectil intacto, y el fiscal de la Minoridad ordenó su secuestro. El dictado de clases es normal en el establecimiento.
Por Juan Trento
Denuncia
El alerta se originó por llamados de vecinos del barrio a los operadores de turno de la central de emergencias 911, lo que motivó la intervención inmediata de los oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes constataron la presencia del elemento mencionado en el establecimiento educativo. Los policías de la Comisaría 9° y del Comando Radioeléctrico secuestraron un proyectil completo, más conocido como bala completa, con vaina y ojiva de plomo, calibre 9 milímetros, considerado de uso de guerra.
Imágenes de cámaras de videovigilancia
Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la denuncia y el hallazgo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de la Minoridad en turno, Manuel Cecchini, quien ordenó el secuestro y lacrado en un sobre del material balístico incautado, y que sea entregado a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, dispuso que se dialogue con las autoridades del establecimiento educativo y se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas —domiciliarias y comerciales— en la zona, donde debería haber quedado registrado cómo ese proyectil intacto llegó hasta la ventana del edificio escolar.