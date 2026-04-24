El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que la decisión se tomó junto al gobernador tras una reunión con la Mesa de Entidades Productivas. Buscan potenciar el perfil logístico del puerto con participación público-privada y mayor competitividad.

Puerto de Santa Fe: el Gobierno avanza con la concesión de la terminal de contenedores con la idea de profundizar su reactivación

El Gobierno de Santa Fe resolvió avanzar con la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe como estrategia central para profundizar su reactivación.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , tras un encuentro encabezado por el gobernador junto a funcionarios del área y representantes del sector privado.

“Hemos tenido una reunión con la Mesa Productiva de Santa Fe muy representativa, con un gran interés en pensar juntos cómo reactivar mucho más el Puerto de Santa Fe”, señaló el funcionario, quien remarcó que desde el inicio de la gestión se buscó recuperar la “impronta logística” del puerto.

En ese sentido, Puccini explicó que hubo avances en la operatoria vinculada a granos mediante acuerdos con cooperativas de la región, lo que permitió consolidar al puerto como “un hub logístico”. “Ese sistema permitió sacar 1.000 camiones casi de la ruta”, destacó, al tiempo que aclaró que esto se dio en un contexto de crecimiento de la producción.

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Sin embargo, reconoció que el principal desafío sigue siendo la operatoria de contenedores: “No hemos encontrado aún una salida atractiva para la playa de contenedores”. Frente a este escenario, el Gobierno definió avanzar con un esquema de licitación pública para concesionar la terminal.

“Hemos tomado la decisión con el Gobernador de que el mejor camino es poner una licitación pública, una concesión privada del puerto de contenedores”, afirmó Puccini, quien subrayó que el objetivo es generar “una competencia muy transparente” que permita atraer operadores interesados en potenciar la actividad.

El ministro hizo especial hincapié en el esquema de articulación. “Es una gran decisión que estamos tomando en conjunto con el sector privado, una demostración más de la sinergia entre lo público y lo privado”, apuntó en declaraciones a la emisora LT10.

A su vez, aclaró que la concesión no implica una cesión: “Esto no implica rifar o regalar el puerto”, sostuvo, y agregó que se establecerán condiciones para garantizar que quien resulte adjudicatario “demuestre en el día a día que está operando el puerto”.

Puccini también advirtió sobre la competencia con otras terminales del país: “Estamos compitiendo contra otros puertos de la República Argentina, fundamentalmente contra los de la provincia de Buenos Aires”, y remarcó la necesidad de que el operador tenga un plan comercial activo.

En paralelo, el funcionario vinculó la iniciativa con la mejora en la competitividad logística. Señaló que actualmente empresas santafesinas exportan desde otros puertos y planteó la necesidad de revertir esa situación: “Si esos contenedores en vez de hacer 300 o 400 kilómetros para ir a Rosario o Buenos Aires, salieran desde Santa Fe, estaríamos ganando muchísimo en logística y competitividad”.

En cuanto a la infraestructura, Puccini indicó que uno de los puntos clave es el ensanchamiento del canal de acceso y la mejora del calado. Explicó que, tras gestiones ante el Gobierno nacional, se logró que el pliego de la Hidrovía contemple cierta flexibilidad: “Si se pueden demostrar posibles operaciones futuras, esté habilitada la dragadora para ir mejorando el calado”.

Además, confirmó que se insistió ante Nación con el pedido de ampliación del ingreso al puerto: “Lo vamos a pedir incansablemente”, aseguró, y detalló que el objetivo es permitir el ingreso simultáneo de más barcazas, lo que redundaría en mayor competitividad.