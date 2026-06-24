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Amenazas al juez federal Walter Rodríguez: Gendarmería allanó dos inmuebles en la ciudad de Santa Fe

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal federal Roberto Salum tras las intimidaciones sufridas por el magistrado la semana pasada. Uno de los operativos se ejecutó en la propiedad de un hombre condenado a seis años de prisión por una causa de narcotráfico que el propio Rodríguez investigó en 2018.

24 de junio 2026 · 19:50hs
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Amenazas al juez federal Walter Rodríguez: Gendarmería allanó dos inmuebles en la ciudad de Santa Fe

Amenazas al juez federal Walter Rodríguez: Gendarmería allanó dos inmuebles en la ciudad de Santa Fe

Una grave situación institucional sacude a los tribunales federales de la capital provincial. El juez federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, fue víctima de severas amenazas la semana pasada, lo que encendió las alarmas del sistema de seguridad judicial y derivó en la apertura de una causa penal urgente a cargo del fiscal federal Roberto Javier Salum.

En el marco de este expediente, este miércoles se desplegó un importante operativo con allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Gendarmería Nacional Argentina, bajo estrictas directivas de recolección de material probatorio y tecnológico. Las fuerzas federales irrumpieron en al menos dos inmuebles urbanos: uno de ellos ubicado en la neurálgica intersección de Avenida Alem y Alvear, y un segundo domicilio bajo reserva operativa.

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La conexión con el narcotráfico y la sombra de Luis Paz

El dato central que direcciona las sospechas de los investigadores radica en que uno de los objetivos civiles allanados por Gendarmería pertenece a Andrés Cantelli, un nombre conocido en los pasillos de la justicia federal santafesina.

La vinculación de Cantelli con el magistrado amenazado no es nueva. Walter Rodríguez fue el encargado de instruir la causa en su contra cuando se desempeñaba como titular de la Fiscalía Federal N.° 2 de Santa Fe. Aquel expediente penal se abrió en 2018, luego de un recordado procedimiento policial en el barrio Siete Jefes, donde se halló una camioneta abandonada que ocultaba en su interior 150 kilos de marihuana fraccionados en 200 envoltorios listos para su distribución.

La investigación de 2018 demostró que la red criminal no operaba de manera aislada: los implicados locales —entre ellos Cantelli— mantenían estrechos lazos logísticos con un proveedor de la provincia de Entre Ríos, quien a su vez reportaba de forma directa a la organización narcocriminal liderada por el histórico capo rosarino Luis Paz.

El objetivo de los operativos de Gendarmería

Los investigadores del Ministerio Público Fiscal buscan determinar si las intimidaciones ejecutadas la semana pasada contra el despacho o la figura del juez Rodríguez guardan relación directa con el cumplimiento de aquella condena de seis años de cárcel o con derivaciones operativas de la banda.

Los peritos de la fuerza federal se centraron en incautar teléfonos celulares, soportes de almacenamiento digital, computadoras y cualquier documento manuscrito que permita trazar el origen, la autoría material y la cadena de mando detrás de las amenazas sufridas por el titular del Juzgado Federal santafesino.

Las autoridades judiciales mantienen un estricto hermetismo sobre el estado de detención o comparecencia de Cantelli tras la irrupción de las tanquetas y camionetas de Gendarmería en la zona portuaria de la ciudad.

Walter Rodríguez amenazas
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