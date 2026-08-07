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Denunció a su inquilino por movimientos sospechosos y la Policía secuestró más de 700 gramos de cocaína

El propietario de una vivienda de barrio Nueva Pompeya alertó a la Policía. En el procedimiento secuestraron droga, dinero en efectivo, una balanza de precisión y aprehendieron a un joven de 22 años

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de agosto 2026 · 12:20hs
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Denunció a su inquilino por movimientos sospechosos y la Policía secuestró más de 700 gramos de cocaína

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Denunció a su inquilino por movimientos sospechosos y la Policía secuestró más de 700 gramos de cocaína

Este jueves, después de las 10 de la mañana, oficiales del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un joven de 22 años y secuestraron 736 gramos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa durante un procedimiento realizado en un pasillo de Roque Sáenz Peña al 7600, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El aprehendido fue identificado por sus iniciales como J. N. L., de 22 años, quien residía en el inmueble en calidad de locatario.

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Pedido de auxilio

La intervención se inició a partir de un llamado a la central de emergencias 911, que movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico hasta el lugar.

Al arribar, los policías entrevistaron al propietario de la vivienda, un hombre de 65 años, quien manifestó que mantenía conflictos con el joven al que le alquilaba el inmueble de manera verbal. Además, aseguró haber observado movimientos sospechosos en la propiedad y solicitó la presencia policial para que el inquilino abandonara el lugar.

Hallazgo de cocaína, dinero y una balanza

Con la autorización expresa del propietario, documentada mediante un acta firmada, los uniformados realizaron una requisa en el inmueble.

Durante la inspección encontraron 736 gramos de una sustancia que, tras ser sometida a un reactivo de orientación, dio resultado positivo para cocaína. Además, secuestraron una balanza de precisión, 1.380.000 pesos en efectivo y un billete de 100 dólares estadounidenses.

Como consecuencia del procedimiento, los efectivos aprehendieron a J. N. L., de 22 años.

Posteriormente, fueron convocados especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes, en presencia de dos testigos, realizaron el narcotest sobre la sustancia secuestrada, confirmando que se trataba de cocaína. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

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