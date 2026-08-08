Asesinaron de seis balazos a un hombre de 33 años en barrio Padre Rosso, ex Villa Oculta

La víctima fue identificada como Silvestre Nicolás Escobar. Su novia lo reconoció y relató que escuchó disparos y, al salir a la calle lo encontró inmóvil y ensangrentado. Policías capitalinos y agentes de la PDI trabajaron en el lugar.

Este viernes por la noche, después de las 21.40 , y por causas que son materia de investigación, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros en inmediaciones de Los Alisales y Padre Quiroga Aguado , en el barrio Padre Rosso, anteriormente conocido como Villa Oculta, en la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Silvestre Nicolás Escobar , de 33 años, quien fue hallado sin vida sobre la vía pública. El alerta se produjo luego de que vecinos escucharan varias detonaciones y estampidos de disparos y salieron a la calle y advirtieron la presencia de un hombre tendido sobre el pavimento.

Una mujer que manifestó ser pareja de la víctima se dirigió hasta el lugar y encontró al hombre tendido en la calle, sin signos vitales y con varias heridas de arma de fuego. Los policías que arribaron posteriormente constataron la situación y preservaron la escena del crimen. La mujer identificó a su pareja.

Hasta el momento, no hubo personas aprehendidas en relación con el homicidio, que es investigado por los pesquisas del área de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

La escena del crimen

Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría 6ª, la Subcomisaría 2ª y del Comando Radioeléctrico, quienes inmediatamente preservaron la escena del crimen.

Casi en simultáneo, un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 constató el fallecimiento de Escobar y determinó que presentaba seis impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Luego arribaron los pesquisas de Homicidios de la PDI Región I, junto con sus pares de Orden Público de la Policía de Santa Fe. Los investigadores comenzaron a identificar a vecinos y testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de obtener imágenes que permitan reconstruir el ataque e identificar al autor o a los autores del homicidio.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el homicidio de Escobar fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades informaron lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas se dispuso la identificación de testigos entre los vecinos del sector, el relevamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los trabajos fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI, quienes relevaron la escena en busca de evidencias que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Una vez finalizadas las tareas periciales, y por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo de Silvestre Nicolás Escobar fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la correspondiente necropsia.

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