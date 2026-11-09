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Tras la caída de un ascensor de un 9º piso, el parte médico confirmó graves fracturas en dos mujeres heridas

Tras el trágico desplome de un ascensor desde el noveno piso de un edificio de calle Belgrano al 4.700 ocurrido este domingo por la noche, se conocieron los detalles oficiales de la internación. Dos mujeres sufrieron fracturas graves en sus extremidades inferiores y, tras recibir las primeras curaciones y estabilización en el Hospital Cullen, optaron por continuar su atención en sanatorios privados.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de noviembre 2026 · 12:20hs
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Tras la caída de un ascensor de un 9º piso

Tras la caída de un ascensor de un 9º piso, el parte médico confirmó graves fracturas en dos mujeres heridas

Este domingo por la noche, en un edificio de calle Belgrano al 4.700, en pleno barrio General Alvear, frente al Parque Federal, un ascensor cayó desde el noveno piso y hubo ocho personas involucradas en el suceso, siendo dos niños entre ellos y también dos mujeres resultaron heridas.

Las rescataron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), bomberos zapadores de la misma fuerza y médicos y enfermeros del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que les dieron la primera asistencia en el lugar.

LEER MÁS: Cayó un ascensor del 9º piso de un edificio frente al Parque Federal con ocho personas, entre ellas dos niños

Cada una fue trasladada en una ambulancia del SIES 107 hasta el hospital José María Cullen, en el sur de la capital provincial.

Asistencia y curaciones

Una de ellas, identificada como A. D. B., de 67 años, ingresó a las 23 a la Guardia del hospital Cullen. Allí la atendieron los médicos del servicio de Emergentología. Constataron que tenía una fractura expuesta de pilón tibial izquierdo, que es el extremo inferior de la tibia junto al tobillo, y una fractura de tobillo derecho. Por esas lesiones necesitaba una cirugía en el servicio de Traumatología.

La otra mujer, identificada como A. B. V., de 41 años, sufrió una fractura de pilón tibial izquierdo. Los médicos le inmovilizaron la pierna con una férula y le dieron analgésicos. Las dos recibieron curaciones y quedaron en observación. Después, cada una decidió por su cuenta ser trasladada a un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.

ascensor fracturas asistencia edificio Parque Federal
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