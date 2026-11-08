Rosario: cayeron presos tres adultos y dos adolescentes que forman parte de la banda narcocriminal "Los Menores"

Fue el corolario de una compleja investigación policial y judicial que se inició hace seis meses como consecuencias de varias denuncias. Fueron ejecutados de manera simultáneo 31 allanamientos. Secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, dos armas de fuego, 27 teléfonos celulares y 300 mil pesos en efectivo.

Este fin de semana, en el barrio La Lagunita, ubicado en la zona oeste de Rosario , pesquisas e investigadores del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desbarataron una organización narcocriminal vinculada con la banda conocida como "Los Menores" , dedicada al la venta barrial de drogas al menudeo, al sicariato y a la extorsión.

El procedimiento se enmarcó en el Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los aprehendidos son dos adolescentes, y tres mayores, una mujer de 28 años, y dos hombres, de 30 y 44, integrantes de la misma facción y con roles asignados dentro de la organización narcocriminal. Durante la irrupción en los inmuebles que fueron allanados simultáneamente, secuestraron elementos probatorios incriminantes: estupefacientes, dinero en efectivo, aparatos de telefonía celular.

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Investigación

La investigación comenzó en mayo de este año, a partir de una denuncia que alertaba sobre presuntas maniobras de venta de estupefacientes en ese barrio, y brindaba detalles de la actividad desplegada en los inmuebles como puntos de venta, y numerosos jóvenes con roles destacados para asegurar la comercialización de las dosis de estupefacientes.

Pesquisas de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario de la PFA realizaron tareas de campo y de inteligencia, y corroboraron la existencia de varias personas investigadas que cumplían distintos roles dentro de la organización: distribuidores, vendedores, o denominados soldaditos de la droga y otros con las funciones de ser recolectores de dinero.

Según la investigación, lo recaudado se entregaba a quien sería el cabecilla de la organización. Intervino en la investigación el fiscal Diego Giro, de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación MPA. Con los resultados obtenidos, el juez Rodrigo Santana, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito de Rosario, ordenó 31 allanamientos.

Allanamientos

Uno de los operativos se concentró en el pulmón de una manzana del barrio La Lagunita, al que se accede por pasillos que conducen al punto de venta que utilizaba la organización. Por la peligrosidad y la magnitud del despliegue, colaboraron las Divisiones Unidad Operativa Federal de Rosario, Venado Tuerto, Pergamino, San Nicolás, Santa Fe, Rafaela, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Córdoba, Bell Ville, Villa María y General Deheza; la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales DUOIE Córdoba y la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas, todas de la Policía Federal Argentina PFA. En total participaron 147 policías federales con 30 vehículos.

Como resultado, los pesquisas aprehendieron a cinco personas: dos adolescentes, una mujer de 28 años y dos hombres de 30 y 44. Los dos menores, según la investigación, eran utilizados por la organización para vender estupefacientes.

Por tratarse de menores, el fiscal Giro ordenó dar intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la provincia de Santa Fe, a cargo de la fiscal Virginia Ana Gabenara, que impartió las directivas para el traslado de los dos adolescentes conforme a los protocolos y procedimientos especiales previstos para adolescentes.

En los allanamientos secuestraron dosis de cocaína y de marihuana fraccionadas y listas para la venta, una pistola calibre 22 y un revólver calibre .32, ambos con sus municiones, 27 teléfonos celulares, 16 tarjetas de crédito, cuatro computadoras portátiles, 300 mil pesos en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre el resultado de los allanamientos a la Jefatura de la Policía Federal Argentina, y estos hicieron lo propio con los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que los tres adultos aprehendidos siguieran privados de su libertad, fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, identificados y alojados en dependencias policiales, que los dos adolescentes quedaran sujetos a las directivas de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y que los elementos secuestrados permanecieran a disposición de la causa con cadena de custodia policial permanente, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.