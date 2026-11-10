Villa María Selva: baleó a un hombre en una pierna tras una discusión, fue aprehendido y le secuestraron un arma de guerra

La víctima, de 33 años, recibió dos disparos en una pierna y fue trasladada al hospital Cullen. El presunto agresor, de 41 años, fue aprehendido y le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, seis balas intactas y dos vainas servidas

Discusión en Villa María Selva: Un hombre de 41 años baleó a otro de 33 en una pierna tras una pelea.

Este lunes, poco antes de las 16, dos hombres protagonizaron una discusión en la vía pública, en inmediaciones de la esquina de Juan José Castelli y Necochea , en el barrio Villa María Selva , en el noreste de la ciudad de Santa Fe. La disputa verbal derivó en una pelea durante la cual uno de ellos habría extraído un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparado contra el otro, que recibió dos impactos de bala en una de sus piernas .

La víctima fue identificada como Walter Esteban Insaurralde, de 33 años , mientras que el presunto agresor, identificado por sus iniciales como A. M. C., de 41 años, fue aprehendido por efectivos policiales. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros , considerada un arma de guerra, seis balas intactas y dos vainas servidas.

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La denuncia de los vecinos y la asistencia al herido

Las detonaciones de los disparos fueron escuchadas por los vecinos del barrio, que salieron a la calle para averiguar qué estaba ocurriendo. En el lugar encontraron a un hombre herido y con manchas de sangre en las piernas, mientras que el otro involucrado todavía tenía un arma de fuego.

Ante esa situación, los vecinos denunciaron lo ocurrido a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santa Fe (CREC) llegaron a Necochea al 6600, donde habían informado sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los policías fueron recibidos por la madre de la víctima, quien les indicó que su hijo había ingresado a la vivienda y se encontraba en el patio. Allí encontraron a Insaurralde sentado en un sillón, dolorido y con manchas de sangre.

Los efectivos solicitaron la intervención del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107. La médica que lo asistió constató las heridas sangrantes provocadas por los impactos de bala, le practicó las primeras curaciones y determinó que no presentaba riesgo de vida. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital Cullen.

Una vez en el centro de salud, el hombre fue recibido por los profesionales del área de Emergentología, que completaron las curaciones y dispusieron que permaneciera internado en observación.

El presunto agresor fue aprehendido y secuestraron una pistola 9 milímetros

A partir de los testimonios de los vecinos de Villa María Selva, los oficiales del Comando Radioeléctrico avanzaron en la identificación del presunto autor de los disparos. Se trata de A. M. C., de 41 años, domiciliado en la zona y quien, según trascendió, trabajaría como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros.

El hombre fue aprehendido durante el procedimiento. Además, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, que se encontraba en buen estado de conservación y funcionamiento y era apta para el disparo.

De acuerdo con las primeras constataciones, el arma presentaba un evidente olor a pólvora. También fueron incautados seis proyectiles intactos y dos vainas servidas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para los peritajes correspondientes.

Testigos y cámaras de videovigilancia

Además de identificar a los vecinos que pudieron haber presenciado la agresión, los policías constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones del lugar.

Tanto los testimonios de quienes presenciaron el episodio como las imágenes que puedan aportar los dispositivos de seguridad serán elementos importantes para la investigación que lleva adelante la Fiscalía. El objetivo es reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Peritajes criminalísticos e intervención de la Fiscalía

Los efectivos comunicaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó verificar el estado de salud del hombre herido, identificar a los posibles testigos y relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. También dispuso el secuestro de las imágenes que pudieran resultar de interés para la causa.

Por otra parte, solicitó la intervención de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes criminalísticos de rigor sobre el arma y los elementos secuestrados.

La calificación legal provisoria del hecho fue lesiones por impacto de arma de fuego, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.