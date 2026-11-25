La Municipalidad difundió un balance de las acciones realizadas durante 2026. Hubo asistencia especializada, entrega de herramientas de alerta y actividades de prevención en distintos barrios

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , la Municipalidad de Santa Fe presentó un balance de las políticas públicas desarrolladas durante 2026 para la prevención, atención y abordaje de las violencias por motivos de género . El trabajo, llevado adelante por la Dirección de Género y Disidencias , combina asistencia especializada, dispositivos de protección, acciones de sensibilización y presencia territorial en distintos barrios de la ciudad.

Para garantizar respuestas ante situaciones críticas, el Municipio cuenta con un sistema especializado de atención que funciona las 24 horas, los 365 días del año . Está integrado por los equipos de Admisión, Atención, Guardia, Fortalecimiento Institucional, Casa de Protección Municipal y Masculinidades.

Durante 2026, este dispositivo realizó 3.144 atenciones a mujeres y disidencias y gestionó la entrega de 460 dispositivos de alerta: 399 aplicaciones Smart Panic y 61 botones antipánico físicos. Estas herramientas permiten fortalecer las medidas de resguardo y el monitoreo preventivo de las personas que atraviesan situaciones de violencia.

A su vez, el Observatorio de la Dirección realiza un seguimiento estadístico y georreferencia las intervenciones por distrito, con el objetivo de identificar las zonas de mayor demanda y orientar la planificación de los recursos municipales. La distribución de las atenciones registradas durante este año fue la siguiente: Noroeste (25%), Norte (15,2%), Oeste (14,8%), Suroeste (14,8%), La Costa (11,4%), Este (10,3%), Centro (4,7%) y Noreste (3,8%).

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Prevención y presencia en los barrios

Además de la atención directa, la Municipalidad desarrolla acciones de promoción de derechos y prevención de las violencias en espacios públicos, centros de salud, plazas y operativos territoriales como Santa Fe Acá y las Oficinas Móviles.

Entre enero y octubre de 2026, el dispositivo Punto Violeta llegó directamente a 3.153 personas, a través de actividades de orientación, derivación temprana y propuestas lúdico-pedagógicas. Estas intervenciones también estuvieron presentes en eventos masivos de la ciudad, como los Juegos Suramericanos y el festival Harlem.

La estrategia se complementa con talleres y rondas de reflexión en los distritos priorizados, el fortalecimiento del Dispositivo de Atención a Infancias y Adolescencias Trans, las capacitaciones obligatorias en Ley Micaela destinadas al personal municipal y las actividades educativas en escuelas, en articulación con la Secretaría de Educación.

Actividades por el 25N

En el marco de la agenda conmemorativa, la Dirección de Género y Disidencias impulsó distintas jornadas de visibilización, sensibilización y asesoramiento en espacios públicos e instituciones de la ciudad.

Una de ellas fue “Economía Social en Clave de Género”, realizada en la explanada de El Molino. La propuesta reunió una feria con más de 20 emprendimientos autogestivos de mujeres, disidencias y organizaciones sociales, junto con espacios de consulta y orientación sobre violencia económica, distribución de las tareas de cuidado y promoción de la salud.

Este martes 24 de noviembre también se desarrolló en la plazoleta Fragata Sarmiento la jornada “Tramas colectivas para una vida sin violencias. Arte, salud y comunidad”, organizada en articulación con la Subgerencia de Innovación Digital y la Dirección de Promoción de la Salud. La actividad incluyó intervenciones artísticas en el espacio público, stands sanitarios, asesoramiento del Punto Violeta y una presentación del grupo de Cajón Peruano de adultas mayores.

Por otra parte, junto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se lleva adelante el ciclo “Redes que acompañan, por una vida libre de violencias”, que acerca el dispositivo Punto Violeta a distintos ámbitos académicos para brindar orientación y generar espacios de reflexión destinados a estudiantes, docentes y no docentes.

Luego de las jornadas realizadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en la Plaza Bicentenario de Ciudad Universitaria, el ciclo tendrá su cierre este miércoles 25 de noviembre, de 10 a 12, en el hall de la Facultad de Ingeniería Química.

A través de estas acciones, la Municipalidad de Santa Fe sostiene una política integral de prevención y atención de las violencias por motivos de género, con equipos especializados, herramientas de protección y propuestas territoriales que buscan garantizar el acceso a derechos y acompañar a quienes lo necesitan.