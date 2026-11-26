Por iniciativa de la concejala Jorgelina Mudallel, se llevó adelante la segunda edición del reconocimiento a referentes de la cumbia santafesina, distinguiendo a artistas y protagonistas que, con su trayectoria y compromiso, contribuyen al crecimiento de uno de los géneros musicales más representativos de la ciudad

Por iniciativa de la concejala Jorgelina Mudallel , se llevó adelante la segunda edición del reconocimiento a referentes de la cumbia santafesina , distinguiendo a artistas y protagonistas que, con su trayectoria y compromiso, contribuyen al crecimiento de uno de los géneros musicales más representativos de la ciudad de Santa Fe.

La actividad se desarrolló este martes 24 de noviembre en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe, en el marco del Decreto N.º 1192. Durante la jornada fueron reconocidos Darío Zanco, El Brujo Ezequiel, Hernán Narváez, Charly Cumbiero, Claudio Palermo, Azul Castelló, Parte de la Noche, Claudia Maciel, Luis Almada y Darío Alisiarsi.

Además, se entregaron menciones especiales a parejas de baile, al DJ Oscar Mauricio Huinca, a Claudio Sagrera y a Lautaro Díaz Geromet, destacando el aporte de quienes, desde diferentes lugares, forman parte de la historia y el presente de la cumbia santafesina.

La cumbia santafesina no solo es una expresión de identidad y pertenencia, sino también una industria cultural

Mudallel destacó el significado personal de llevar adelante esta iniciativa, recordando que nació y creció escuchando y bailando cumbia. En ese sentido, señaló la importancia de acercar nuestras raíces y expresiones culturales al ámbito legislativo. Asimismo, puso en valor a la cumbia santafesina no solo como una expresión de identidad y pertenencia, sino también como una industria cultural que genera trabajo, impulsa el turismo y merece contar con espacios que acompañen su crecimiento.

Por su parte, Darío Zanco expresó su agradecimiento al Concejo Municipal y destacó el significado de recibir esta distinción luego de 47 años de trayectoria profesional, con la cumbia como parte fundamental de su vida.

También Azul Castelló manifestó su alegría por formar parte de esta iniciativa y el orgullo que representa llevar la cumbia santafesina a distintos escenarios, tanto dentro como fuera del país.

Esta segunda edición reafirma la importancia de reconocer y jerarquizar a quienes, desde la música, el baile y los diferentes ámbitos de la actividad artística, construyen y mantienen vivo nuestro patrimonio cultural. Reconocer a la cumbia santafesina es reconocer nuestra historia, nuestras raíces y a quienes, generación tras generación, hacen de este género un símbolo de identidad que trasciende fronteras.