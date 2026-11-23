Támara Ladino, de 29 años y oriunda de Calchaquí, era buscada desde el domingo. Cayó al agua luego de que la lancha en la que viajaba chocara contra un tronco sumergido. Su cuerpo fue localizado este lunes durante un operativo de búsqueda.

Hallazgo sin vida. Támara Ladino, la mujer desaparecida tras caer al río en Alejandra, fue encontrada este lunes.

La búsqueda de Támara Ladino terminó con un trágico desenlace. Este lunes, alrededor de las 11.30, la Unidad Regional XIV confirmó el hallazgo sin vida de la mujer de 29 años que había desaparecido tras un accidente náutico ocurrido el domingo por la tarde en aguas cercanas a Alejandra, departamento San Javier, en el noreste de la provincia de Santa Fe.

La joven, oriunda de Calchaquí, había caído al río junto con los otros cinco ocupantes de una lancha que impactó contra un tronco sumergido. Desde ese momento no había podido ser localizada, por lo que se desplegó un amplio operativo para encontrarla.

El hallazgo se produjo durante la mañana de este lunes, luego de que se reanudaran las tareas de rastrillaje en el sector donde ocurrió el siniestro.

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Cómo fue el accidente náutico en Alejandra

El hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre, cerca de las 15.30, a unos 1.000 metros frente al camping de Alejandra, en el departamento San Javier.

De acuerdo con la información difundida sobre el accidente, la lancha de paseo trasladaba a seis personas: tres adultos y tres menores. Durante la navegación, la embarcación chocó contra un tronco que se encontraba sumergido en el agua. A raíz del impacto, perdió estabilidad y sus ocupantes terminaron en el río.

Támara Ladino viajaba en el sector de proa y desapareció de la superficie después de caer al agua. Otra de las mujeres que iba a bordo sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Las tareas para localizar a la joven se reanudaron este lunes a las 6, con un importante despliegue coordinado por el jefe de la Unidad Regional XIV.

Del operativo participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Alejandra, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina y vecinos de la zona que colaboraron con sus propias lanchas.

Durante la mañana también se incorporaron buzos tácticos y drones para ampliar el rastrillaje en el área del accidente.

Finalmente, alrededor de las 11.30, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la mujer, poniendo fin a la búsqueda que se había iniciado el domingo por la tarde.