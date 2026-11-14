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Barrio Abasto: cayó preso un hombre acusado de privar de la libertad y ejercer violencia de género contra su pareja que es una menor

La Fiscalía del MPA ordenó una investigación a la PDI, que identificó al sospechoso y allanó una vivienda en barrio Abasto. El hombre fue aprehendido y la víctima recibió asistencia especializada.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de noviembre 2026 · 10:30hs
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Aprehendieron a un hombre por privación de la libertad y violencia de género contra su pareja menor de edad.

Aprehendieron a un hombre por privación de la libertad y violencia de género contra su pareja menor de edad.

En las últimas horas, pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I, aprehendieron a un hombre investigado por privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia de género contra su pareja, una adolescente, en una vivienda del barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe.

La investigación comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre la situación que atravesaba la joven. Según los datos aportados, el hombre la habría mantenido privada de su libertad, además de amenazarla y ejercer violencia de género contra ella.

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El allanamiento en barrio Abasto

A partir de la información reunida durante las tareas investigativas, los pesquisas lograron identificar al sospechoso y establecer el domicilio donde se encontraba la víctima.

Con esos datos, concretaron un allanamiento en una vivienda de barrio Abasto, con la colaboración de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XIV, departamento San Javier, de la Policía de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los agentes aprehendieron al principal investigado, localizaron y resguardaron a la adolescente y secuestraron un teléfono celular, que quedó incorporado a la investigación.

Asistencia a la víctima

Tras el operativo, la joven fue trasladada por personal femenino de la Policía de Investigaciones al Área de Violencia de Género, donde fue asistida y entrevistada por una profesional de psicología.

La situación judicial del detenido

Los resultados del procedimiento fueron comunicados a la Jefatura de la PDI Región I, que informó lo actuado a la fiscal Ana Laura Gioria, de la unidad fiscal especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La funcionaria judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para su revisión física por parte de Medicina Legal, identificado formalmente y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria atribuida al caso es privación ilegítima de la libertad y amenazas en contexto de violencia de género.

Abasto hombre violencia de género libertad menor
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