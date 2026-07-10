Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cinco allanamientos en el marco de una causa iniciada por amenazas y lesiones que derivó en la detección de presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes. Secuestraron un arma de fuego, marihuana y más de 2,5 millones de pesos en efectivo.

San Lorenzo: una investigación por amenazas derivó en el secuestro de drogas y más de $2,5 millones

En las últimas horas , en la ciudad de San Lorenzo , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a cinco personas durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación que se inició por una denuncia de amenazas y lesiones y que derivó en el descubrimiento de presuntas maniobras vinculadas al microtráfico de estupefacientes .

Los procedimientos fueron ejecutados por la PDI , con la colaboración de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe (PSF) , bajo las directivas del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Aquiles Balbis .

La denuncia

La causa comenzó tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que un hombre intentó atropellarla con un automóvil y posteriormente la amenazó de muerte exhibiéndole un arma de fuego.

A partir de las tareas de inteligencia desarrolladas por el Distrito San Lorenzo de la PDI, los pesquisas lograron identificar distintos domicilios presuntamente vinculados con los sospechosos. Durante la investigación también reunieron evidencias que indicarían una posible comercialización de estupefacientes, por lo que la Fiscalía solicitó cinco órdenes de allanamiento.

Allanamientos, aprehensiones y secuestros

Los procedimientos se concretaron en tres viviendas ubicadas sobre calle Jujuy al 1300 y en otras dos sobre calle Misiones al 1300, donde fueron aprehendidos C. O. Q., de 54 años; Á. O. Q., de 25; F. E. Q., de 33; R. E. F., de 49; y B. L. G., de 27.

Durante los allanamientos, además, fueron identificadas dos personas que registraban pedidos de captura vigentes, por lo que quedaron a disposición de la Justicia.

En los inmuebles, los pesquisas secuestraron un uniforme de la Prefectura Naval Argentina (PNA), una pistola calibre .380 con cinco cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre .22, un arma de aire comprimido calibre 4,5 milímetros con cargador y cuatro balines, una funda de chaleco balístico, una balanza de precisión, marihuana, un cigarrillo de armado casero de esa sustancia, teléfonos celulares, un automóvil y 2.506.000 pesos en efectivo, además de otros elementos de interés para la investigación.