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Una discusión por un turno de bochas terminó con un fierrazo en la cabeza y otra pelea en la comisaría de Laguna Paiva

Un hombre de 84 años resultó herido tras ser atacado con un hierro durante una disputa en un club de bochas. El agresor se presentó por sus propios medios en la comisaría, donde luego fue golpeado por el hijo de la víctima, que escapó tras empujar a las policías que intentaban detenerlo.

10 de julio 2026 · 17:16hs
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Una discusión en un club de bochas por un turno de juego terminó con un hombre de 84 años herido de un hierro en la cabeza.

Una discusión en un club de bochas por un turno de juego terminó con un hombre de 84 años herido de un hierro en la cabeza.

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Laguna Paiva tuvo como origen una discusión por un turno para jugar a las bochas y terminó con dos personas lesionadas, un agresor que se entregó en la comisaría y un nuevo incidente dentro de la dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó en un club ubicado sobre avenida San Martín, donde dos hombres, de 84 y 50 años, disputaban un partido de bochas. En medio del juego, una discusión por un cambio de turno fue escalando hasta que el menor de ellos tomó un hierro y golpeó a su rival en la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, el hombre de 84 años sufrió una lesión en el cráneo y fue trasladado al Samco de Laguna Paiva para recibir atención médica.

El agresor se presentó en la comisaría

Tras el ataque, el hombre de 50 años se dirigió por sus propios medios a la comisaría local para informar lo sucedido ante las autoridades.

Mientras los efectivos realizaban las actuaciones correspondientes, el hijo de la víctima llegó a la dependencia acompañado por una mujer. Al encontrarse con el presunto agresor de su padre, le propinó un golpe de puño en el rostro.

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Nuevo incidente dentro de la dependencia policial

De acuerdo con la información oficial, en ese momento la guardia de la comisaría estaba integrada únicamente por personal policial femenino.

Cuando las agentes intentaron controlar la situación y evitar la agresión, el hombre las empujó y aprovechó la confusión para retirarse del lugar antes de ser demorado.

La Policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer ambos episodios y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Bochas Laguna Paiva pelea Comisaría
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