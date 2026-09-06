Barrio San Lorenzo: investigan una tentativa de robo que dejó a dos jóvenes heridos de bala

El hecho ocurrió este domingo de madrugada en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y pasaje Cullen. Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital Cullen con heridas en una pierna y recibieron atención médica. No hubo aprehendidos.

Dos jóvenes heridos. Los hombres de 17 y 18 años sufrieron heridas de bala en el barrio San Lorenzo.

Una tentativa de robo ocurrida este domingo de madrugada en barrio San Lorenzo dejó a dos jóvenes de 17 y 18 años heridos de arma de fuego . El episodio se registró minutos después de las 4 , en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y pasaje Cullen , en el sur de la ciudad de Santa Fe.

Vecinos de la zona escucharon disparos y gritos y dieron aviso a la central de emergencias 911. A partir del alerta, efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe se dirigieron al sector y comenzaron las primeras actuaciones.

Los heridos fueron trasladados al hospital Cullen

El joven de 18 años, identificado como C. J. D., ingresó por sus propios medios al hospital José María Cullen con una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo, con orificio de entrada y sin salida.

Minutos después, un adolescente de 17 años fue trasladado por personal del SIES 107 desde la zona de General López al 4100 hasta el mismo nosocomio. También presentaba una herida de bala en el miembro inferior izquierdo.

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El menor se encontraba consciente y su lesión no revestía gravedad.

Según lo manifestado durante las primeras actuaciones, ambos jóvenes habrían resultado heridos en el marco del mismo episodio.

Buscan reconstruir el ataque

Los investigadores trabajaron en la zona para establecer cómo ocurrió la tentativa de robo y quiénes participaron.

Los agentes buscaron posibles testigos y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado la secuencia.

Hasta el momento, no hubo personas aprehendidas por el ataque.

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La Fiscalía ordenó peritajes

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso recabar el estado de salud de ambos heridos, identificar a quienes pudieran aportar información y relevar y secuestrar las imágenes de las cámaras que pudieran resultar de interés para la investigación.

Además, ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa quedó provisoriamente calificada como lesiones leves con arma de fuego en ocasión de robo, mientras continúan las medidas para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.