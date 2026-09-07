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Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

El ataque ocurrió el pasado 12 de julio, en cercanías de avenida Gorriti y Servando Bayo, cuando desde una motocicleta dispararon contra un grupo de jóvenes. La víctima del ataque criminal fue Emmanuel Mendoza, de 18 años, quien junto a sus amigos celebraba el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de septiembre 2026 · 17:43hs
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Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Este lunes, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en la ciudad de Santa Fe el 12 de julio, en el barrio Nueva Esperanza, pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron una serie de allanamientos que derivaron en dos aprehensiones.

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

La investigación fue conducida por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Carlos Lacuadra, y se relaciona con un hecho ocurrido el pasado 12 de julio, en inmediaciones de avenida Gorriti y Servando Bayo, en el sector noroeste de la capital provincial, donde asesinaron a balazos a un joven de 18 años, identificado como Emmanuel Mendoza, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza en el Mundial de fútbol.

Allanamientos

Los procedimientos se realizaron en calle Reinares al 6900, calle Los Negruchos y calle Ayacucho al 2600 de la ciudad de Santa Fe. Allí, las pesquisas aprehendieron a dos personas y secuestraron un arma de fuego calibre 32, once cartuchos intactos, una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho y dos teléfonos celulares.

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

El hecho

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, el pasado 12 de julio un grupo de jóvenes se encontraba reunido en un drugstore de avenida Gorriti y Servando Bayo cuando dos jóvenes que pasaron en una motocicleta los atacaron a balazos. Como consecuencia de la agresión, un joven perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas.

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Aprehendieron a los presuntos coautores del crimen de Emmanuel Mendoza en el barrio Nueva Esperanza

Desde el inicio de la investigación, las pesquisas de la División Homicidios de la PDI llevaron adelante diversas tareas investigativas y medidas ordenadas por la Fiscalía, entre ellas, el relevamiento de la escena, entrevistas y pericias.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la realización del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y esta hizo lo propio con el fiscal de la causa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra.

El fiscal ordenó que los dos aprehendidos siguieran privados de su libertad, fueran trasladados y revisados físicamente en Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio.

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