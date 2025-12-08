Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Una comitiva de Colón, entre los cuales podría estar José Alonso, se instalarán en Buenos Aires para definir cuestiones económicas y financieras.

Colón transita horas determinantes en el plano institucional y deportivo. Con una situación económica que continúa generando complicaciones, la dirigencia prepara un movimiento fuerte: varios referentes del nuevo gobierno sabalero —y no se descarta que el propio presidente José Alonso encabece la gestión junto al tesorero Hugo Carnevale— viajarán a Buenos Aires para afrontar una serie de reuniones decisivas.

El viaje tiene un propósito central: avanzar en soluciones concretas para la compleja realidad financiera del club. El punto más urgente es la deuda con el paraguayo Alberto Espínola, que supera los 400.000 dólares y mantiene a Colón inhibido por FIFA, un condicionante directo para el mercado de pases. La intención es acercar posiciones, renegociar plazos y comenzar a desactivar un conflicto que limita la operatividad deportiva.

LEER MÁS: Colón se rearma con dos scouting que se suman al proyecto de Diego Colotto

Pero el frente Espínola no será el único por resolver. En la capital del país también se intentará generar recursos y acuerdos que permitan abonar al menos un mes de contrato al plantel profesional, que arrastra una deuda por derechos de imagen desde agosto. Esta situación derivó en dos semanas de medidas de fuerza que frenaron cualquier actividad futbolística. Si se logra cumplir parcialmente con lo adeudado, el objetivo es destrabar el conflicto y que los jugadores retomen los entrenamientos.

La semana pasada, el club ya había dado un paso alentador al ponerse al día con los empleados de planta permanente. Ahora, la prioridad pasa por calmar el frente deportivo, fundamental para ordenar la planificación de la próxima temporada.

Momento fundante en el plan deportivo de Colón

El viaje a Buenos Aires tendrá, además, un costado estrictamente futbolístico. Con el desembarco de Diego Colotto como secretario deportivo y la continuidad confirmada de Ezequiel Medrán, comenzarán los primeros movimientos en el armado del plantel. La idea es aprovechar la estadía para acelerar charlas con posibles refuerzos y avanzar en las primeras incorporaciones del nuevo ciclo.

LEER MÁS: Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón necesita reconstruirse desde la base: resolver deudas, recuperar estabilidad y comenzar a trazar la estructura de un equipo que, según las primeras evaluaciones, requerirá un volumen importante de refuerzos. La doble misión en Buenos Aires —sanear y reforzar— será determinante para que el Sabalero logre enfrentar con otra energía el próximo año.

El viaje, entonces, no será uno más: puede convertirse en el punto de partida de una etapa clave para la refundación deportiva y económica del club.