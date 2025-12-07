Allanamientos simultáneos en Rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Un operativo antinarcóticos de la PDI derivó en siete irrupciones en distintos barrios de la ciudad, donde participaron también agentes y perros entrenados de la Policía Federal

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un amplio operativo en Rafaela que culminó con la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de una considerable cantidad de drogas, armas, dinero y elementos utilizados para la actividad de narcomenudeo. El procedimiento fue el resultado de una investigación por venta barrial de estupefacientes y contó con la colaboración de oficiales y perros entrenados de la Policía Federal Argentina.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en viviendas ubicadas en Córdoba al 900, Arturo Jauretche al 150, Manera al 1000 y Buffa al 1600. Tras la irrupción de los grupos especiales fueron detenidos los cuatro principales investigados: dos mujeres y dos hombres identificados como G. M. E. (60), V. N. G. (37), D. J. N. (71) y H. G. G. A. (53) .

Aprehendidos

Durante las requisas se secuestraron 1.950.000 pesos, 600 dólares, una pistola calibre .22, un revólver del mismo calibre, armas de aire comprimido modificadas, una réplica de arma, 141 envoltorios de cocaína, marihuana en distintas presentaciones, cinco balanzas digitales, cinco posnets, 18 teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos de interés para la investigación.

La Jefatura de la PDI informó de los resultados a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, doctora Abreu, quien ordenó que los aprehendidos permanezcan privados de su libertad. Los hombres fueron trasladados a la Alcaidía de la Unidad Regional V Castellanos, mientras que las mujeres quedaron alojadas en la Unidad Regional XIX de Vera. La causa se instruye por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.