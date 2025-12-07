Uno Santa Fe | Policiales | autopista Santa Fe - Rosario

Despistó un auto que transitaba por la autopista Santa Fe - Rosario, frente a La Tatenguita

Sucedió a media tarde de este domingo. El conductor fue rescatado por un médico y policías de las PAT y trasladado al hospital Cullen. Recibió curaciones y quedó internado en observación.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de diciembre 2025 · 18:55hs
Esta tarde de domingo y por causas que son investigadas un auto que transitaba a la altura del kilómetro 152 de la Autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de La Tatenguita con destino a la ciudad de Santa Fe, abandonó la cinta asfáltica y chocó contra la forestación ubicada en uno de los laterales.

Otros automovilistas que transitaban en el mismo sentido fueron los que denunciaron el siniestro. Policías de Acción Táctica PAT y médico del SIES rescataron al conductor de 52 años, al que trasladaron al hospital Cullen. Recibió curaciones y quedó internado. Los PAT montaron un operativo de seguridad sobre la autopista para evitar choques o despistes.

Operativo de seguridad vehicular

Minutos después llegaron al lugar los oficiales y suboficiales de la Policía de Acción Táctica PAT para asistir a la víctima aguardando la llegada de un médico del SIES 107. Ordenaron el tránsito vehicular mediante un operativo con miras a la reducción de la velocidad -en la autopista Santa Fe - Rosario es de 130 kilómetros por hora- y que fue comenzado con un balizamiento y despliegue de oficiales a la altura del kilómetro 150 para la reducción de la velocidad y la advertencia sobre el trabajo policial en el lugar del despiste.

Asistencia y traslado

Con la llegada del médico del SIES 107, el conductor del auto siniestrado fue extraído del interior del habitáculo, y posteriormente en la ambulancia con sirenas y con balizas encendidas fue trasladado al hospital Cullen, donde fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom, le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación.

Estado de salud

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial con el rescate del conductor y el trabajo policial desplegado en el operativo de seguridad desplegado sobre la autopista Santa Fe - Rosario a la Jefatura de la Policía de Acción Táctica PAT y a la Unidad Regional I La Capital, ambos de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Desde la fiscalía del MPA ordenaron un informe sobre el estado de salud del conductor que sufrió el despiste.

