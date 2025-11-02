Ataque a balazos en un comercio de Santo Tomé: una mujer y un joven resultaron heridos

El violento hecho ocurrió este viernes por la noche en un local de avenida Mariano Candioti al 2900. Un hombre ingresó armado, disparó varias veces y escapó junto a un cómplice. La fiscalía investiga el caso y analiza imágenes de cámaras de seguridad.

La ciudad de Santo Tomé volvió a conmocionarse por un violento episodio ocurrido este viernes alrededor de las 21 , cuando un delincuente armado irrumpió en un comercio ubicado sobre la avenida Mariano Candioti al 2900 y efectuó varios disparos .

Dos personas resultaron heridas: una mujer de 32 años , pareja del dueño del local, y un joven empleado de 19 años . Tras el ataque, el agresor salió corriendo, subió al vehículo en el que lo esperaba un cómplice y ambos escaparon a toda velocidad.

Testigos y rápida intervención policial

Al momento del ataque, además de las tres personas que atendían el negocio, había clientes dentro del local, lo que generó una escena de pánico. Los presentes llamaron de inmediato a la central de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico santotomesino, junto con personal de la Subcomisaría 9ª y la Comisaría 12ª.

Una ambulancia del servicio de salud local asistió a las víctimas, quienes fueron trasladadas al Samco Santo Tomé con heridas de arma de fuego.

Investigación y análisis de cámaras

Los policías que arribaron al lugar preservaron la escena del crimen, identificaron a testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto del comercio como de la vía pública. Las imágenes, que ya fueron puestas a disposición de la Justicia, serían clave para identificar al autor del ataque y a su cómplice.

El hecho fue comunicado al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien se hizo presente en el lugar para supervisar las tareas iniciales y coordinar el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Marchi dispuso un informe médico sobre el estado de salud de las víctimas y ordenó peritajes criminalísticos en el interior y exterior del comercio, los cuales fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI antes de la medianoche. Por decisión del fiscal, el local quedó con custodia policial permanente.

Imágenes clave para la investigación

Las cámaras de videovigilancia municipales y privadas son ahora el foco central de la pesquisa. Según fuentes del caso, los registros muestran el recorrido del vehículo utilizado por los atacantes, tanto al llegar como al huir del lugar. Algunas de las cámaras cuentan con zoom de alta resolución, lo que podría permitir identificar a los ocupantes del automóvil.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios y los equipos de la PDI Región I, que trabajan para determinar los móviles del ataque y detener a los responsables del doble intento de homicidio.

