Apagón total en Irán: el régimen suspendió internet y la telefonía después de los ataques

La conectividad en territorio persa cayó a un mínimo histórico del 4% tras el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

28 de febrero 2026 · 09:42hs
Washington y Jerusalén atacaron objetivos estratégicos en Irán. Foto: Agencia NA/Redes.

El Gobierno de Irán interrumpió este sábado el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país como respuesta inmediata a los ataques aéreos lanzadas por Estados Unidos e Israel contra ciudades estratégicas.

Según informó la organización Netblocks, dedicada al monitoreo de la conectividad global, el acceso a la red se desplomó de manera estrepitosa hasta alcanzar apenas el 4% de los niveles habituales, lo que representa un apagón informativo prácticamente total.

La medida se hizo efectiva poco después de registrarse las primeras explosiones en Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, dejando a la población incomunicada en medio de una operación militar que el presidente Donald Trump calificó como un plan para "aniquilar" y "destrozar" la infraestructura del régimen.

image
Tras una serie de explosiones en Teherán, la Guardia Revolucionaria confirmó el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí. Foto: Agencia NA/Redes.

Bloqueo y seguridad nacional

Desde la administración iraní, justificaron el bloqueo alegando razones de seguridad nacional, argumentando que la restricción busca evitar que los sistemas digitales faciliten la "geolocalización de drones enemigos" y la comunicación de las fuerzas israelíes con informantes dentro del país.

Sin embargo, la medida profundiza el aislamiento de una nación que ya había aplicado cortes similares durante las protestas de enero pasado, cuando la interrupción total se extendió por más de dos semanas.

En este contexto de máxima tensión, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial, mientras que el apagón digital en Irán impide conocer con precisión el alcance de los daños en los centros de mando que, según fuentes israelíes, buscaban eliminar al liderazgo supremo del país.

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

