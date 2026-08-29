Santo Tomé: intentaron asesinar a balazos a un hombre de 27 años en las calles de barrio Adelina Centro

Sucedió después de las 18 en inmediaciones de la esquina que Roverano e Ituzaingó. Los vecinos denunciaron el ataque criminal y la víctima, Darío Ortega de 27 años, fue llevado al hospital Cullen. Su estado es delicado.

Este sábado después de las 18, y por causas que son investigadas, un muchacho de 27 años, llamado Darío Ortega, fue emboscado y baleado en inmediaciones de la esquina de Roverano e Ituzaingó, en el barrio Adelina Centro de la ciudad de Santo Tomé , al límite con la ciudad de Sauce Viejo.

Actuaron oficiales de Orden Público y Cuerpos de la policía capitalina, y luego arribaron pesquisas de Homicidios y peritos especialistas de la Policía de Investigaciones PDI.

Denuncia

Los vecinos que escucharon las deflagraciones de numerosos disparos de arma de fuego fueron los que denunciaron a los operadores dela central de emergencias 911. Ellos enviaron a oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que cuando llegaron se encontraron con el herido, que finalmente fue asistido por un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, que lo trasladó de urgencia hasta el hospital Cullen.

Allí fue recibido por los médicos de la Emergentología que constataron que presentaba impactos de bala en la parte superior del cuerpo, siendo su estado crítico.

Testigos e imágenes

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos que actuaron ante la denuncia, preservaron el lugar donde fue cometido el ataque criminal contra Ortega de 27 años, buscaron testigos entre los vecinos del barrio que estén en condiciones de brindar información y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes sobre el ataque criminal y así llegar a la identidad de él o los autores de la tentativa de homcidio.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal contra Ortega y el trabajo policial y del médico del SIES 107 a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, que hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó realizar un informe médico sobre el estado de salud de Ortega, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar donde fue cometido el ataque.

Este último trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la PDI.