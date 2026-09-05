Quemacoches: le robaron las cuatro ruedas y la batería y luego incendiaron una camioneta en Villa del Parque

El vehículo siniestrado es una Renault Kangoo, que fue rociada con líquido combustible y luego prendida fuego. Las pérdidas fueron totales

Este sábado, antes de las 6.30, y en inmediaciones de la esquina formada por Centenera y 27 de Enero , en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe , vecinos denunciaron al 911 el incendio de una camioneta estacionada en la vía pública.

Hasta el lugar, sobre Pasaje Unidad al 3600 , acudieron oficiales de la Comisaría 6ª , del Comando Radioeléctrico y efectivos del Cuerpo de Bomberos , quienes constataron que el fuego avanzaba de manera generalizada sobre el vehículo.

Se trataba de una camioneta Renault Kangoo gris, alimentada a gasoil, que se encontraba estacionada con su parte delantera orientada hacia el sur.

El trabajo de los bomberos

Ante la situación, el personal de Bomberos procedió a extinguir el incendio mediante una línea de una pulgada de la unidad, hasta lograr apagarlo por completo.

Una vez finalizadas las tareas, los efectivos constataron que las pérdidas materiales habían sido totales. Además, advirtieron que al vehículo le habían sustraído la batería y las cuatro ruedas.

Los primeros indicios permitieron establecer que el incendio había sido provocado de manera intencional, luego de que los autores rociaran el rodado con líquido combustible y posteriormente le prendieran fuego.

Investigan el robo y el incendio intencional

Tras el procedimiento, los agentes comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que se identifique a todas las personas que puedan aportar información en calidad de testigos y que se verifique la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona. En caso de localizar registros de interés para la investigación, deberán ser secuestrados.

Además, se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras avanza la investigación para determinar quiénes fueron los responsables, el hecho fue calificado provisoriamente como robo seguido de daño, en relación con la sustracción de las ruedas y la batería y el posterior incendio intencional de la camioneta.

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