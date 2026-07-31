B° Santa Rosa de Lima: cayó presa una mujer e incautaron un arma de fuego en una investigación por amenazas

Este viernes por la mañana se realizan dos allanamientos en inmuebles ubicados en pasaje Braille al 2800 y en la esquina de La Rioja y Arenales, en el barrio Santa Rosa de Lima. Como resultado del operativo, fue aprehendida una mujer y se secuestró un arma de fuego. El despliegue policial continúa en la zona.

Este viernes por la mañana , y por disposición del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini , pesquisas de Complejas I de la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante dos allanamientos en el barrio Santa Rosa de Lima , en el marco de una investigación por amenazas calificadas .

Como resultado de los procedimientos, los efectivos aprehendieron a una mujer , quien estaría directa o indirectamente vinculada con los hechos investigados, y secuestraron un arma de fuego .

La denuncia que originó la investigación

La causa se inició a partir de la denuncia de un particular que aseguró haber sido víctima de amenazas. A partir de esa presentación, los investigadores de Complejas I de la PDI realizaron diversas tareas investigativas, entre ellas el cruce de información, la toma de testimonios y la recolección de elementos probatorios, que permitieron avanzar con la pesquisa.

Con las evidencias reunidas, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento para dos viviendas ubicadas en Arenales y La Rioja y en pasaje Braille al 2800, ambas en el barrio Santa Rosa de Lima.

Durante los operativos, los agentes de la PDI contaron con el apoyo de efectivos del Grupo de Acción Táctica (GAT), especializados en irrupciones, quienes participaron del ingreso a los inmuebles, la aprehensión de la mujer y el secuestro del arma de fuego.

Los procedimientos continúan

Las novedades sobre los allanamientos, la aprehensión y el secuestro del arma fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez notificó al fiscal Manuel Cecchini.

Fuentes policiales indicaron que los procedimientos continúan este viernes en ambos domicilios allanados, mientras los investigadores avanzan con las diligencias ordenadas por la Fiscalía.