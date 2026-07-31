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La Guardia: tres aprehendidos por amenazas, encubrimiento y tenencia de armas de fuego

Ocurrió alrededor de las 2.20 en la zona del terraplén y calle Nemesia Cáceres, en La Guardia. Una pelea entre integrantes de dos familias antagónicas derivó en amenazas, el secuestro de tres armas y una motocicleta con pedido de captura por robo.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de julio 2026 · 12:11hs
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La Guardia: tres aprehendidos por amenazas, encubrimiento y tenencia de armas de fuego

Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 2.20, se registró un violento episodio en inmediaciones del terraplén y calle Nemesia Cáceres, en el distrito costero de La Guardia, donde varias personas protagonizaron una pelea que incluyó amenazas y generó preocupación entre los vecinos.

Como resultado del procedimiento policial, fueron aprehendidos una mujer de 25 años y dos hombres de 28 y 22 años. Además, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, un rifle de aire comprimido y una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo.

La denuncia de los vecinos

Vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre una violenta pelea protagonizada por integrantes de dos familias enfrentadas, quienes alteraban la tranquilidad del barrio mediante amenazas y gritos durante la madrugada.

El operativo policial

Minutos después llegaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Subcomisaría 6ª, quienes lograron controlar la situación y aprehender a tres de los presuntos involucrados: una mujer identificada por sus iniciales A. B., de 25 años, y dos hombres, E. M. R., de 28, y C. C., de 22.

Con la autorización de la propietaria de una vivienda, los uniformados realizaron una requisa en el inmueble y secuestraron una escopeta, un revólver calibre .22, un rifle de aire comprimido y una motocicleta robada en San José del Rincón, sobre la que pesaba un pedido de secuestro activo por robo.

Tanto los tres aprehendidos como los elementos incautados fueron trasladados a la Subcomisaría 6ª de La Guardia.

La causa judicial

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que los tres aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean examinados por Medicina Legal, identificados formalmente y alojados en una dependencia policial.

Asimismo, ordenó imputarlos como presuntos autores de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego, amenazas calificadas y encubrimiento de robo.

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La Guardia detenidos amenazas arma
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