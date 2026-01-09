Balacera y muerte en barrio Alfonso: dos motos, tres detonaciones y un fallecido

Se investiga un intento de asalto a un camión repartidor de gaseosas que está siendo buscado. Apresaron al hermano del fallecido, también involucrado en el ilícito.

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana

Según fuentes policiales, un llamado al 911 advirtió sobre una situación violenta entre varias personas , que dejó como saldo a un hombre muerto. La situación se produjo tras un intento de asalto de parte de al menos dos personas a un camión distribuidor de gaseosas sobre Dr. Zavalla al 1900, en barrio Alfonso .

Al arribar al lugar, efectivos encontraron a un masculino tendido sobre la calzada , ya sin signos vitales, en cercanías de una motocicleta de 150 cc . La víctima presentaba una herida de arma de fuego y pese a la rápida intervención policial, se constató su fallecimiento en el lugar . Hasta el momento, no fue confirmada oficialmente su identidad .

Quien quedó detenido es el hermano de quien fuera asesinado, habiendo participado del intento de robo. Otras dos personas que habrían estado involucradas en el ilícito lograron huir de la escena.

homicidio barrio sur 2 El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana gentileza

Testimonio de una vecina

Una vecina que presenció el tiroteo que terminó con un hombre muerto en barrio Sur relató los momentos previos al hecho y cómo se desarrollaron los disparos. Según contó, “el camión que fue asaltado siempre hace el mismo recorrido entre bares y kioscos que distribuye por la zona. Siempre lo solemos ver”.

Sobre el momento exacto del ataque, la vecina detalló: “Vimos una sola moto casi al llegar a Dr. Zavalla que, al pasar lento el camión, la moto dobla en U para interceptarlo”. Luego, recordó que “escuchamos primero una risa al aire y después tres detonaciones”, describiendo la secuencia que alertó a los vecinos.

En cuanto a la respuesta que se produjo, la testigo señaló que “se escucharon dos motos llegar, una de ellas era de la seguridad privada del camión de distribución”, dejando en evidencia que hubo intervención por parte del personal de seguridad.

En la escena trabajan personal policial, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios, quienes realizan las pericias correspondientes, levantamiento de pruebas y toma de testimonios para esclarecer lo ocurrido.