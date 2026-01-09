Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Uno Santa Fe | Policiales | homicidios

El departamento sumó 11 de los 25 homicidios registrados en la provincia durante el último mes de 2025.

9 de enero 2026 · 10:33hs
El cierre de 2025 dejó un dato que vuelve a poner el foco en la violencia urbana en el centro-norte santafesino: el departamento La Capital concentró más del 20% de los homicidios registrados en la provincia durante diciembre, según el informe oficial acumulado a diciembre de 2025.

De los 25 homicidios ocurridos en toda la provincia de Santa Fe durante el último mes del año, 11 se produjeron en el Departamento La Capital, una proporción que refleja el peso del territorio en el mapa provincial de la violencia letal.

La Capital: un diciembre con cifras alarmantes

Durante diciembre de 2025, el Departamento La Capital cerró el mes con 11 víctimas de homicidio, uno de los registros mensuales más altos del año y un número que rompió la tendencia de relativa estabilidad observada en meses anteriores.

En el acumulado anual, La Capital contabilizó 52 homicidios entre enero y diciembre de 2025, una cifra que, si bien se ubica por debajo de algunos picos de la última década, vuelve a generar preocupación por el repunte de fin de año.

Balance anual: baja provincial, comportamiento dispar en La Capital

A nivel provincial, Santa Fe cerró 2025 con 210 homicidios, lo que representa una baja en comparación con otros años del período 2014–2025. Sin embargo, el mes de diciembre mostró un recrudecimiento de la violencia, con 25 homicidios en total, de los cuales más de uno de cada cinco ocurrió en La Capital.

Este contraste refuerza la idea de un descenso general, pero con focos territoriales persistentes, entre ellos el departamento que tiene como cabecera a la ciudad de Santa Fe.

Infografia-Homicidios-La-Capital-12.2025

Quiénes fueron las víctimas y cómo ocurrieron los hechos

Según el informe, las víctimas fueron mayoritariamente varones, con mayor incidencia en jóvenes y adultos, un patrón que se repite de forma sostenida en las estadísticas oficiales.

En cuanto a la caracterización de los hechos, predominan los homicidios ocurridos en la vía pública, con uso de armas como principal medio empleado, en contextos de violencia interpersonal, algunos de ellos vinculados a conflictos previos.

