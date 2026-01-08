Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Eugenia Rolón, cercana al área de comunicación del gobierno nacional, protagonizó un choque en Mar del Tuyú. Tras realizar maniobras imprudentes, impactó contra un poste de alumbrado público.

Una militante cercana al área de comunicación del gobierno nacional protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa bonaerense y dio positivo en un test de alcoholemia , muy por encima del límite permitido. Se trata de la joven de San Lorenzo Eugenia Rolón , de 23 años, quien chocó contra un poste en la localidad de Mar del Tuyú mientras conducía un automóvil.

Según informaron fuentes policiales , el hecho ocurrió cuando personal de tránsito observó que la conductora realizaba maniobras imprudentes con su vehículo, un Honda Fit , lo que derivó en el impacto contra un poste del alumbrado público. Tras el choque, se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre .

El control se realizó en el marco del Operativo Sol, el dispositivo de seguridad vial y prevención que despliega cada verano la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los principales destinos turísticos. Ante el resultado positivo, los agentes procedieron al secuestro del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente.

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al Volante, que no admite ningún nivel de tolerancia para conductores particulares. El registro obtenido en el test coloca a la conductora en una situación de infracción grave, con sanciones que incluyen multas elevadas, inhabilitación para conducir y el retiro del rodado.

Tras el episodio, Rolón fue asistida por su pareja, Iñaki Gutiérrez, quien también forma parte del equipo de comunicación del gobierno nacional y debió trasladarse hasta el lugar para buscarla, según confirmaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, no se informaron heridos como consecuencia del choque, ni se difundió una comunicación oficial del gobierno nacional sobre el episodio.

Qué implica 1,89 de alcohol en sangre

Un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) detectó que los efectos del alcohol sobre el conductor se generan mucho antes de alcanzar el límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos.

Los efectos de acuerdo al nivel de alcoholemia son los siguientes :

Con 0,15: disminución de reflejos

disminución de reflejos Con 0,20: Falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad

Falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad Con 0,30 : Trastornos motores-Euforia.

: Trastornos motores-Euforia. Con 0,50: Aumento del tiempo de respuesta.

Aumento del tiempo de respuesta. Con 0,80: Trastorno general del comportamiento.

Trastorno general del comportamiento. Con 1,20: Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual.

Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual. Con 1,50: Embriaguez motora

Teniendo en cuenta estos datos, con 1,89, el nivel de alcoholemia que tenía Rolón, tendría todos los efectos mencionados.

Quién es María Eugenia Rolón

Rolón tiene 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, y se incorporó al universo libertario mucho antes de que Milei fuera una figura central de la política nacional. En sus redes sociales se presenta como “cristiana, de derecha, anticomunista y antifeminista”, y construyó un perfil propio defendiendo al economista y cuestionando de forma sistemática a los medios tradicionales.

La historia entre Rolón y Javier Milei comenzó en 2018, cuando el entonces economista dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Allí, la joven se acercó para conversar con él sobre economía, feminismo y aborto.

“Coincidimos absolutamente y me acuerdo que le dije: ‘tenés que ser presidente’”, recordó en 2023. En ese momento, Milei no tenía intenciones de ingresar a la política.

El vínculo continuó por redes sociales y se consolidó cuando Milei decidió competir como candidato a diputado nacional. Desde entonces, Rolón comenzó a colaborar activamente en su campaña, sin cobrar, según ella misma remarcó en reiteradas oportunidades.

Redes sociales como territorio central

Rolón fue una de las protagonistas del crecimiento explosivo de Milei en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. En 2023, el economista ya acumulaba más de 2,7 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor alcance digital del país.

“Instagram es 100% de Javier, lo maneja él. TikTok sí lo trabajamos más con Iñaki Gutiérrez y también con Victoria Villarruel. Es la red más fuerte que tiene”, explicaba Rolón. En ese marco, defendía una idea central: que Milei no necesitaba a los medios tradicionales para construir poder político.

“Un video en TikTok tiene 8 millones de reproducciones. Eso supera el pico de rating de cualquier canal”, sostenía.

Desde sus cuentas personales, además, lanzó secciones destinadas a desmentir notas periodísticas que consideraba hostiles hacia el libertario. “Los medios intentan boicotearlo. Por eso me tomé el trabajo de desmentir lo que dicen”, afirmaba.

En sus declaraciones públicas, Rolón siempre defendió la condición de outsider de Milei como una fortaleza política. También se expresó con dureza sobre temas como seguridad, fuerzas armadas y sistema penal.

“El lema es ‘el que las hace las paga’. Hay que bajar la edad de imputabilidad si alguien comete un delito de adulto”, decía hace unos años, en línea con el discurso que luego se consolidó como parte del programa libertario.