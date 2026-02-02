Barrio Guadalupe Oeste: aprehendieron a un hombre que intentó asesinar con cinco balazos a un vecino

El ataque fue consumado esta tarde de lunes. La víctima, Matías Gabriel Álvarez de 33 años, resultó impactado con cinco balazos en el cuerpo. El agresor, L. G. L. de 26 años fue aprehendido y le incautaron dos armas de fuego. El estado de Álvarez es muy grave y sigue internado en el hospital Cullen.

Esta tarde de lunes, en inmediaciones de la esquina de Avenida French y calle República de Siria en el barrio Guadalupe Oeste , un hombre fue atacado a balazos por otro que salió armado desde el pasillo de una vivienda.

Policías del Comando Radioeléctrico capitalino, aprehendieron al presunto autor de los disparos y le incautaron dos armas de fuego. Posteriormente fue trasladado y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 8° de Santa Fe.

Denuncia y aprehensión

A media tarde de este lunes, la deflagración de numerosos disparos de arma de fuego, alertaron a los vecinos que viven en el sector ubicado en la esquina de la avenida French y calle República de Siria. Luego, los gritos desgarradores de un hombre que resultó impactado con varios balazos y cayó pesadamente a la calle. Los lugareños fueron los que denunciaron el suceso a uno de los operadores de la central de emergencias 911. Éste envió a un patrullero con dos oficiales del Comando Radioeléctrico, y a su llegada aprehendieron al presunto responsable de la tentativa de homicidio, identificado como L. G. L. de 26 años al que le secuestraron dos armas de fuego, una de ellas de calibre 22.

Testigos e imágenes

Posteriormente arribaron pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I, que dialogaron con sus pares de la policía capitalina, buscaron identificar a testigos, secuestrar imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, y preservar el lugar hasta la llegada de los peritos criminalísticos.

Estado delicado

Posteriormente llegó un médico en una ambulancia del SIES 107, que asistió al hombre herido con al menos cinco impactos de bala en su cuerpo e identificado como Matías Gabriel Álvarez de 33 años. Luego de compensarlo, fue trasladado en una ambulancia con sirenas y balizas encendidas con destino al hospital Cullen, donde fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico. Le practicaron transfusiones de sangre y asistencia respiratoria mecánica, con miras a ser operado en las próximas horas, y siendo su estado extremadamente delicado.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal perpetrado contra Matías Gabriel Álvarez ce 33 años, a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fsical de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Álvarez, que el hombre aprehendido como presunto autor de la tentativa de homicidio siguiera privado de su libertad, que las armas continuaran registradas, que sean identificados testigos del ataque criminal entre los vecinos del barrio y que sean secuestradas imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. Además, también ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la PDI donde se consumó la balacera.