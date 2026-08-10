Golpe al delito rural en el norte de Santa Fe: diez aprehendidos y secuestraron armas, vehículos y 120 kilos de carne

Los procedimientos se realizaron en San Javier y Ceres en el marco de investigaciones por abigeato, caza furtiva y tenencia de armas. Además de las diez personas aprehendidas, se secuestraron armas de fuego, municiones, vehículos, herramientas de faena y unos 120 kilos de carne vacuna.

Investigaciones en curso: Los procedimientos se realizaron en el marco de diversas investigaciones y los elementos secuestrados serán analizados.

Secuestro de elementos: Se incautaron armas de fuego, municiones, vehículos, herramientas de faena y unos 120 kilos de carne vacuna.

Golpe al delito rural: Diez personas fueron aprehendidas en San Javier y Ceres por abigeato, caza furtiva y tenencia de armas.

La Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas llevó adelante una serie de procedimientos en distintas localidades del centro-norte de Santa Fe , en el marco de investigaciones relacionadas con abigeato, caza furtiva, tenencia de armas e infracciones vinculadas con la protección de la fauna silvestre.

Los operativos se desarrollaron en San Javier y Ceres y, como resultado, diez personas fueron aprehendidas. Además, los agentes secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, vehículos, teléfonos celulares, carne vacuna y numerosos elementos que serían de interés para las investigaciones.

San Javier: tres aprehendidos por un intento de robo de ganado

Uno de los procedimientos se realizó en un establecimiento rural ubicado en la zona suburbana de San Javier, luego de que los agentes recibieran una alerta por la presencia de intrusos dentro de los corrales. Según la denuncia, varias personas habrían ingresado con la intención de sustraer un ternero.

Los efectivos de Los Pumas se trasladaron hasta el lugar y, tras un operativo de rastrillaje, aprehendieron a tres hombres que intentaban escapar del establecimiento.

Durante la intervención, los agentes secuestraron dos cuchillos, una soga y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la causa para determinar su eventual vinculación con el hecho investigado.

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La actuación fue comunicada al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Javier, desde donde se dispuso que los tres aprehendidos fueran trasladados y alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIV.

Ceres: cuatro detenidos por caza furtiva y tenencia de armas

Otro de los procedimientos tuvo lugar en el establecimiento rural El Cimarrón, donde personal de Los Pumas interceptó una camioneta Ford Ranger en la que se desplazaban cuatro personas que presuntamente se encontraban realizando actividades de caza furtiva.

Durante la requisa del vehículo, los agentes secuestraron cuatro armas de fuego calibre 12/70 y un total de 234 cartuchos del mismo calibre.

Los cuatro ocupantes fueron aprehendidos y quedaron involucrados en una investigación por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

A partir de las tareas investigativas realizadas posteriormente, la Justicia ordenó profundizar las diligencias y dispuso nuevos allanamientos.

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Allanamientos y secuestro de carne vacuna

Con órdenes libradas por el juez penal de primera instancia José Estévez, efectivos de las secciones Nº 27 de Tostado, Nº 13 de Huanqueros y Nº 12 de Villa Minetti realizaron allanamientos simultáneos en el establecimiento El Cimarrón y en tres domicilios particulares de la ciudad de Ceres.

Los procedimientos permitieron secuestrar una camioneta Toyota Hilux sin dominio colocado, cuatro armas de fuego de distintos calibres y un arma de aire comprimido. También fueron incautadas municiones y otros elementos vinculados con las investigaciones.

Entre los objetos encontrados había 28 cuchillos, dos equipos de comunicación portátiles y diversas herramientas que serían utilizadas para tareas de corte y faena clandestina, entre ellas sierras, chairas, una balanza, aparejos, gancheras, ganchos y abrepatas.

Además, los investigadores secuestraron rollos de nailon, chapas patente y teléfonos celulares.

Uno de los principales resultados del operativo fue el hallazgo de aproximadamente 120 kilos de carne vacuna y la cabeza de un bovino con cuero, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer su procedencia y determinar si están relacionados con hechos de abigeato.

Siete aprehendidos en Ceres y una causa por abigeato

Como resultado de los allanamientos realizados en Ceres, fueron aprehendidas otras tres personas, que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación quedó vinculada a una causa por abigeato calificado e infracción al artículo 189 bis del Código Penal, además de las actuaciones relacionadas con la caza furtiva y la tenencia de armas.

De esta manera, entre los procedimientos realizados en San Javier y Ceres, Los Pumas aprehendieron a diez personas y secuestraron armas, municiones, vehículos, carne vacuna y elementos que serán analizados para determinar su posible relación con los delitos investigados.