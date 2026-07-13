Barrio Los Hornos: persecución motorizada y dos menores detenidos con una pistola de guerra

Ocurrió este domingo antes de la medianoche tras llamados de vecinos de Castelli y Freyre al 911. Oficiales de la Brigada Motorizada llegaron al lugar, aprehendieron a ambos menores y les secuestraron en un terreno baldío una pistola calibre 9 milímetros sin balas y en estado precario.

Este domingo, antes de la medianoche, en barrio Los Hornos , dos adolescentes fueron aprehendidos tras un procedimiento realizado por oficiales de la Brigada Motorizada de la policía capitalina, quienes secuestraron un arma de fuego que habría sido descartada durante una persecución.

El procedimiento se produjo cuando operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de dos personas que presuntamente portaban un arma de fuego en inmediaciones de Castelli y Freyre . Ante esa situación, patrulleros fueron comisionados al lugar.

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Aprehendidos

Al arribar, los oficiales localizaron a dos adolescentes que coincidían con las características detalladas en la alerta. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar a la carrera, aunque fueron alcanzados y reducidos a pocos metros. Durante la persecución, uno de los jóvenes habría descartado en un terreno baldío un arma de fuego, que fue secuestrada preventivamente por los oficiales. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros sin balas y en estado precario.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de aprehensión y de secuestro a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno de la Unidad fiscal especializada en responsabilidad penal adolescente Uferpa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó las actuaciones de rigor por la presunta portación indebida de un arma de guerra y que la pistola sea sometida a los peritajes criminalísticos correspondientes.