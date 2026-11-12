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Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

El joven fue aprehendido durante un operativo de la Policía Federal en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo. Al ingresar a su vivienda, rompió tres teléfonos celulares. Los investigadores secuestraron dos pistolas y una escopeta. En otro procedimiento encontraron una granada de mano.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de noviembre 2026 · 12:13hs
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Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

Este jueves por la mañana, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) aprehendieron en un domicilio de la ciudad de Funes a S. A., hijo del narcotraficante rosarino condenado Esteban Lindor Alvarado. El procedimiento fue uno de los más de 30 allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo, en el marco de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y tenencia de armas de fuego.

El operativo fue coordinado por la Justicia federal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros autorizó los procedimientos a pedido de los fiscales federales Diego Iglesias y Matías Scilabra, de la Procunar, y de Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La Procelac intervino junto con la Unidad Fiscal de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, dependiente de la Fiscalía General del MPA.

Rompió tres teléfonos celulares y secuestraron armas

Cuando los investigadores ingresaron a su vivienda de Funes, el joven rompió tres teléfonos celulares. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos pistolas y una escopeta, que serán sometidas a peritajes. Según la información preliminar, el aprehendido tendría la documentación correspondiente a esas armas.

En otro de los allanamientos, realizado en un inmueble ubicado en calle Carrasco al 6000 de Rosario, los investigadores encontraron una granada de mano. Ante el hallazgo, fue convocada la Brigada de Explosivos (BE) para intervenir en el procedimiento.

Los antecedentes del hijo de Alvarado

La semana pasada, el nombre de S. A. apareció en dos carteles con mensajes amenazantes que fueron arrojados en una escuela y un jardín de infantes de la zona noroeste de Rosario. Ninguna de las dos instituciones tenía relación con el joven.

Además, su nombre había sido mencionado como posible «gerente» de la barra brava de Rosario Central, luego del asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2024.

Esa versión tomó fuerza después de que S. A. fuera fotografiado junto al nuevo líder de la barra, L. G., durante el primer partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito tras el homicidio. L. G. fue posteriormente imputado como presunto integrante de la banda Los Menores.

En esa misma imagen también aparecía E. R., hijo de Francisco «Fran» Riquelme, quien cumple una condena por homicidios y fue señalado como la cara visible de una célula que operó para Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste de Rosario.

La situación judicial del aprehendido

Tras informar sobre los resultados del operativo a la Jefatura de la Policía Federal Argentina, se dio intervención a los fiscales federales de la Procunar y la Procelac.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron que el joven continuara privado de su libertad a disposición de la Justicia federal. También ordenaron los peritajes de las armas secuestradas y de los tres teléfonos celulares que fueron dañados durante el ingreso de los investigadores.

Hasta el momento, no se informó cuál será la calificación provisoria de la atribución delictiva, que deberá definirse en la audiencia correspondiente ante el juez federal de Garantías.

Funes Alvarado allanamientos Narcotráfico
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