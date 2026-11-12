Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

El elenco conducido por Juan Siemienczuk venció a Riachuelo en tiempo suplementario y anteriormente le había ganado a Amancay

Unión obtuvo un triunfazo en condición de visitante al vencer 104-92 a Riachuelo, en tiempo suplementario . Y el goleador del equipo rojiblanco y del encuentro fue Kobe Julien quien anotó 34 puntos y 13 de ellos en tiempo extra.

El conjunto riojano comandó primero la ventaja, durante gran parte de un partidazo, en donde fue nuevamente protagonista Keiver Marcano con 23 puntos y 4 rebotes. A su vez la novedad fue el debut de Luis Riascos, el ecuatoriano aportó 10 puntos y 4 asistencias a los dirigidos por Pablo Pereyro.

El Tatengue, que venía de ganarle a Amancay en la noche anterior, fue paciente en el juego que se tornó súper parejo, lo empató para ir a suplementario y lo ganó en la prórroga. La clave en los dirigidos por Juan Siemienczuk fue la intensidad de la defensa, por parte de un plantel juvenil de semillero Tatengue, y la efectividad en el goleo por parte Kobe Julien, quien sacó al frente al conjunto Santafesino en el tiempo extra con su goleo.

De esta manera, Unión continúa con récord positivo (4-1) y cerró su gira por La Rioja con victorias en días consecutivos, mientras que Riachuelo buscará dar vuelta el récord negativo (1-5).