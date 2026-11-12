Los Pumas tienen su formación confirmada para enfrentar a Italia

El rafaelino Pedro Rubiolo será titular en el seleccionado argentino de rugby Los Pumas que el sábado venidero enfrentará a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios en la formación del equipo que afrontará este sábado 14 de noviembre el choque ante La Azzurra por el Nations Championship , que se jugará en Génova. El rafaelino Pedro Rubiolo será titular mientras que el primera linea formado en CRAR, Mayco Vivas irá al banco de los relevos.

Los Pumas con cambios para jugar con Italia Tras la caída ante Irlanda en Dublín (42-12), Los Pumas ya tienen equipo confirmado para visitar a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, el sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h de Argentina (12:40 h de Italia). Será el segundo compromiso del cierre del Nations Championship para los dirigidos por Felipe Contepomi, que luego visitarán a Francia en París (21/11) y disputarán el fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

Los Pumas se enfrentan a la Italia de Gonzalo Quesada, que llega de perder 7-66 ante Sudáfrica en Turín. En total, ambos seleccionados jugaron 24 partidos, con 18 victorias para Argentina, 5 derrotas y un empate.

El último encuentro fue en la ventana de noviembre de 2024 en Údine, con triunfo argentino por 50-18. En Génova, Los Pumas ganaron los dos partidos que disputaron: 39-22 en 2005 y 20-18 en 2014.

En los forwards, Bautista Bernasconi reemplazará a Julián Montoya, quien no podrá ser de la partida por el golpe en la cabeza sufrido el último partido. Además, en la tercera línea aparecen Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo, quienes toman el lugar de Marcos Kremer, con un esguince en su tobillo derecho, y Juan Martín González, quien esperará su turno en el banco de suplentes. A su vez, Pablo Matera pasara a jugar como N°6 y será el capitán del equipo.

En cuanto a los backs, Simón Benítez Cruz vestirá la camiseta N°9, en lugar de Gonzalo García. Por su parte, la lesión de Juan Cruz Mallía hizo mover el tablero a Felipe Contepomi, ya que ingresa al equipo titular Rodrigo Isgró como wing y Bautista Delguy pasa como fullback. Vale destacar que entre los suplentes reaparecen en el seleccionado nacional Facundo Bosch y Facundo Isa.

Como novedad del plantel, Leonel Oviedo ya no será parte de la concentración tras un esguince en su rodilla izquierda. Asimismo, Benjamín Grondona se integra al grupo tras la lesión de Marcos Kremer. Además, Leonel Oviedo ya no será parte de la concentración tras un esguince en su rodilla izquierda.

La formación de Los Pumas

A continuación, la formación de Los Pumas para visitar a Italia en Génova: 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín González, 21. Facundo Isa, 22. Gonzalo García, 23. Gerónimo Prisciantelli.