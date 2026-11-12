Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

La reserva de Colón afrontará la última jornada en el Predio 4 de Junio, con el objetivo de sumar tres puntos y despedir la temporada de la mejor manera.

Colón tendrá este jueves un nuevo compromiso por el Torneo Proyección, cuando reciba a Central Córdoba en el Predio 4 de Junio por la última jornada del campeonato. El equipo rojinegro llega luego de un empate ante Huracán por 1-1 y buscará cerrar su participación en la competencia con una alegría ante su gente.

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Colón llega en alza tras un empate ante Huracán

El conjunto santafesino viene de protagonizar su anterior presentación, donde consiguió un empate con gol de Tiziano Favotti.

Frente a Central Córdoba, Colón tendrá la posibilidad de despedirse del Torneo Proyección jugando en el Predio 4 de Junio. El objetivo será aprovechar la localía y conseguir tres puntos que le permitan ponerle un broche positivo a su participación en el certamen.

El Sabalero quiere cerrar la temporada en casa

Del otro lado estará el conjunto santiagueño, que buscará terminar de la mejor manera su recorrido en el campeonato. Para el equipo rojinegro, la última presentación representa una oportunidad de cerrar el año con una victoria y dejar una buena imagen.

Probable Formacion de Colón: Cuffia; Martínez, Ravano, Quagliaro,López; Vera, Barría, Lovato, Fusco; Córdoba, Aguiar.