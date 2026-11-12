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La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

La fiscalía solicitó una audiencia para tratar la prisión preventiva de Andrés Iglesias. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena por abuso sexua contra se expareja, pero redujo la pena de siete años y seis meses a seis años y seis meses

12 de noviembre 2026 · 12:07hs
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La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La situación judicial de Andrés Iglesias, el artista santafesino conocido como “Niño de Cobre”, sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía solicitara una audiencia para avanzar con su prisión preventiva. El pedido fue presentado por la fiscal Moser Ferro después de que la Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmara la condena por abuso sexual con acceso carnal contra su entonces pareja.

En su resolución, los camaristas rechazaron los principales planteos de nulidad formulados por la defensa y ratificaron la responsabilidad penal del muralista. No obstante, hicieron lugar parcialmente a un cuestionamiento vinculado con el monto de la pena y resolvieron reducirla de siete años y seis meses a seis años y seis meses de prisión.

Con la confirmación de la condena, la fiscalía busca que Iglesias quede detenido y comience a cumplir la pena impuesta. La audiencia solicitada tendrá como eje el tratamiento del requerimiento de prisión preventiva.

• LEER MÁS: Condenaron a 7 años y medio de prisión al muralista Andrés Iglesias por abuso sexual con acceso carnal

El abuso sexual por el que fue condenado el muralista

El 25 de julio de 2025, el juez Lisandro Aguirre condenó a Andrés Iglesias por un abuso sexual cometido el 17 de diciembre de 2022 contra quien entonces era su pareja. El hecho ocurrió en la vivienda que compartían en San José del Rincón, mientras la joven dormía.

Durante el juicio, el magistrado consideró acreditados el hecho, la autoría y la responsabilidad penal del acusado. Además, describió una relación de aproximadamente nueve meses atravesada por situaciones de control y violencia.

Según los fundamentos de la sentencia, Iglesias controlaba el teléfono celular de la joven, sus comunicaciones con familiares y amigas, su vestimenta y las publicaciones que realizaba en redes sociales.

El juez también señaló la existencia de episodios de violencia física, psicológica y sexual. Entre las situaciones valoradas durante el proceso, mencionó que el acusado insistía en mantener relaciones sexuales sin preservativo pese a los límites expresados por la víctima.

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena y redujo la pena

La revisión de la sentencia se realizó después de una audiencia celebrada en febrero, en la que intervinieron los jueces Prieu Mántaras, Creus y Burtnik.

Durante esa instancia, los abogados defensores Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño solicitaron la nulidad del fallo y cuestionaron tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal atribuida a Iglesias.

Además, presentaron nueva prueba, entre ella la declaración de la madre del muralista, quien expuso a puertas cerradas y aportó conversaciones de WhatsApp que había mantenido con la denunciante después del episodio.

Por su parte, la fiscal Luciana Escobar Cello y las querellantes Paula Condrac y Jaquelina Bussi solicitaron que se confirmara la condena dictada en primera instancia.

Finalmente, la Cámara rechazó los cuestionamientos centrales de la defensa y confirmó la responsabilidad penal del artista. Sin embargo, modificó parcialmente la sentencia en relación con el monto de la pena y la redujo en un año.

De esta manera, Andrés Iglesias deberá cumplir una condena de seis años y seis meses de prisión. Ahora, la fiscalía busca avanzar con su detención a través de una audiencia en la que se tratará el pedido de prisión preventiva.

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