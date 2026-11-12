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Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Pese a los buenos resultados y al ascenso conseguido, la dirigencia del Funebrero habría decidido no renovar el vínculo del entrenador para 2027.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 10:04hs
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Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

La previa del partido ante Colón quedó atravesada por una noticia inesperada en Midland. La dirigencia del equipo bonaerense resolvió no continuar con Joaquín Iturrería como entrenador una vez que termine la participación en el actual Reducido de la Primera Nacional. La determinación sorprende por el recorrido deportivo del técnico, que consiguió resultados importantes y dejó al club en un lugar destacado.

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Las diferencias con la dirigencia que precipitaron la salida de Iturrería

La decisión de ponerle punto final al ciclo del entrenador, de 37 años, no estaría relacionada con los resultados obtenidos dentro del campo de juego. Por el contrario, Iturrería consiguió objetivos importantes desde su llegada: llevó a Midland al ascenso a la Primera Nacional en 2025, tuvo una destacada participación en la Copa Argentina y consiguió la clasificación al Reducido por un lugar en la máxima categoría.

Sin embargo, el vínculo con la conducción institucional, encabezada por Agustín Orión, se habría deteriorado por diferencias futbolísticas y cuestiones vinculadas al funcionamiento interno del plantel.

Uno de los episodios que habría profundizado el distanciamiento ocurrió después del compromiso frente a San Martín de Tucumán. En ese momento, algunos integrantes de la dirigencia cuestionaron decisiones del cuerpo técnico relacionadas con la conformación de la delegación y la exclusión de futbolistas históricos de la institución. A esto se sumó la derrota luego de que Midland estuviera dos goles arriba en el marcador.

Con ese escenario, la postura dirigencial sería definitiva y no cambiaría independientemente de lo que suceda en la definición del campeonato. De esta manera, el ciclo de Iturrería tendría fecha de finalización y no continuaría durante la temporada 2027.

Midland visita a Colón en un partido que puede marcar la despedida del DT

Mientras se conoce la decisión institucional, el equipo de Libertad deberá afrontar un compromiso determinante frente al Sabalero. Midland jugará ante Colón este sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La eliminatoria se disputará a partido único y el conjunto santafesino tendrá a su favor la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones. Por ese motivo, el equipo bonaerense estará obligado a conseguir una victoria durante los 90 minutos para avanzar a la siguiente instancia.

Un empate le permitirá al Sabalero continuar en carrera, mientras que una derrota dejará a Midland fuera de competencia. Así, el encuentro en Santa Fe podría convertirse en el último de Joaquín Iturrería al frente del Funebrero, en un cierre de ciclo llamativo después de los logros deportivos alcanzados.

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