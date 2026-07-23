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Cayó un evadido de la cárcel de Las Flores acusado de intentar asesinar a puñaladas a un amigo tras una discusión en Alto Verde

El sospechoso, de 23 años, tenía un pedido de captura activo tras haberse fugado de la cárcel de Las Flores. La víctima, de 25 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca y permanece internada en estado reservado en el hospital Cullen. La Policía secuestró el cuchillo utilizado en el ataque.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de julio 2026 · 16:32hs
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Detuvieron a evadido: Un joven de 23 años

Detuvieron a evadido: Un joven de 23 años, prófugo de la cárcel de Las Flores, fue arrestado en Alto Verde.

Un joven de 23 años, evadido de la cárcel de Las Flores y con un pedido de captura activo desde 2025, fue detenido durante la madrugada de este jueves en Alto Verde, acusado de haber intentado asesinar a puñaladas a un amigo tras una discusión. La víctima, identificada como Facundo Daniel Sánchez, de 25 años, fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde permanece internada en estado reservado.

El episodio ocurrió en la manzana Nº 1 del distrito costero, donde ambos hombres compartían bebidas alcohólicas. Por motivos que son materia de investigación, la reunión derivó en una violenta discusión que terminó cuando uno de ellos atacó a Sánchez con un arma blanca, provocándole múltiples heridas.

Fueron los vecinos quienes alertaron a la Central de Emergencias 911 al escuchar los gritos desesperados de la víctima. Minutos después, efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) llegaron al lugar y encontraron al herido, quien, pese a sus lesiones, logró identificar al agresor con nombre y apellido, además de describir su vestimenta y señalar que había escapado hacia la manzana Nº 2.

Con esa información, los policías desplegaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar y detener al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron un cuchillo con manchas de sangre que habría sido utilizado en el ataque.

Al verificar la identidad del aprehendido, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 23 años que permanecía prófugo tras haberse evadido de la cárcel de Las Flores, donde cumplía una condena, y sobre quien pesaba un pedido de captura vigente desde el año pasado.

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La víctima permanece internada

Sánchez fue trasladado en un móvil policial al hospital Cullen, donde ingresó al shockroom para pacientes críticos. Los médicos comprobaron que presentaba heridas cortantes en el cuero cabelludo, la espalda y la garganta, además de una profunda puñalada en el tórax.

Tras recibir las primeras curaciones, quedó internado con pronóstico reservado, aunque estable desde el punto de vista hemodinámico.

Investigación por tentativa de homicidio

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el detenido continúe privado de la libertad, sea sometido a los exámenes de Medicina Legal y se avance con la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y los peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, la causa fue caratulada como tentativa de homicidio.

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