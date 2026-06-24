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A casi seis años del femicidio de María Florencia Gómez, dieron con uno de los presuntos asesinos preso en la cárcel de Las Flores

La investigación fue reactivada por el fiscal Omar de Pedro y permitió reunir nuevas pruebas que derivaron en la imputación de un hombre de 30 años, quien ya cumplía una condena en la cárcel de Las Flores por otras causas.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de junio 2026 · 17:27hs
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Femicidio de Florencia Gómez: Detuvieron a un hombre de 30 años

Femicidio de Florencia Gómez: Detuvieron a un hombre de 30 años, preso en la cárcel de Las Flores, como presunto autor del crimen ocurrido en San Jorge.

La causa por el femicidio de María Florencia Gómez, cometido el 12 de octubre de 2020 en una zona rural de San Jorge, localidad del departamento San Martín, dio un giro significativo en las últimas horas. Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la detención formal de uno de los presuntos autores del crimen, luego de una nueva etapa investigativa impulsada por el fiscal Omar de Pedro, quien dispuso la revisión integral del expediente con el objetivo de esclarecer definitivamente el caso.

La medida representa uno de los avances más importantes desde que ocurrió el asesinato de la joven, un hecho que conmocionó a la comunidad del departamento San Martín y a toda la provincia de Santa Fe.

Nuevas evidencias

Los investigadores de la Sección de Inteligencia Táctica de la PDI Región I realizaron durante los últimos meses un exhaustivo análisis de registros fílmicos, testimonios, comunicaciones telefónicas y otros elementos probatorios incorporados a la causa.

Ese trabajo permitió detectar información que no había sido advertida durante la investigación original y reconstruir nuevas líneas de análisis que orientaron las sospechas hacia un hombre identificado por las iniciales A. L., de 30 años, conocido por el apodo de “Gordo”.

Según trascendió, la nueva evidencia reunida fue considerada suficiente para avanzar con una medida judicial concreta y solicitar su detención por el femicidio.

LEER MÁS: Caso María Florencia Gómez: la Fiscalía asegura tener elementos sólidos y sostiene la coautoría del femicidio

Sorpresa y media

La investigación arrojó además un dato inesperado: el principal sospechoso ya se encontraba privado de la libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores por otras causas judiciales.

A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, la Fiscalía ordenó su detención formal por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. La medida fue ejecutada mediante la correspondiente identificación dactiloscópica y la notificación de la imputación mientras permanecía alojado en el establecimiento penitenciario.

Audiencia imputativa

El acusado continuará detenido en la cárcel de Las Flores mientras avanza el proceso judicial y se concreta la audiencia imputativa, instancia en la que el fiscal Omar de Pedro expondrá las pruebas reunidas durante los últimos meses.

La Fiscalía considera que la nueva evidencia permite avanzar sobre quien, hasta el momento, aparece como uno de los presuntos autores materiales del crimen. Sin embargo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El avance judicial llega después de años de reclamos de familiares, allegados y organizaciones sociales que exigían respuestas en una causa que permaneció sin resultados concretos durante largo tiempo.

El femicidio

María Florencia Gómez fue asesinada el 12 de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Ese día había salido a caminar por la ciudad de San Jorge, pero con el paso de las horas sus familiares comenzaron a preocuparse al no poder contactarla.

Tras consultar con amigos y allegados sin obtener información sobre su paradero, realizaron la denuncia correspondiente. Horas más tarde, la joven fue hallada asesinada en un camino rural de la zona.

Gómez era oriunda de Carlos Pellegrini, también en el departamento San Martín, y al momento de su muerte era madre de dos niños de 3 y 5 años.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Carlos Zoppegni y posteriormente contó con la intervención del fiscal Omar de Pedro, quien retomó y profundizó distintas líneas de trabajo que permitieron reunir los elementos probatorios que hoy sostienen la acusación contra el detenido.

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