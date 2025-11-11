Uno Santa Fe | Policiales | avioneta

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Gendarmería abrió los bultos frente a testigos y confirmó mediante narcotest que se trata de cocaína. Además secuestraron una lona con la leyenda “Made in Brazil”, un GPS, comida extranjera, un celular, instrumentos analógicos y una pistola Glock 26 calibre 9 milímetros.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de noviembre 2025 · 16:41hs
Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Esta mañana de martes, un arriero que transitaba por las calles interiores de los potreros cultivados con maíz en la zona rural de la localidad de Arequito, en el departamento Caseros, al suroeste de la provincia de Santa Fe, encontró una aeronave con su parte delantera estrellada en un campo de maíz. De inmediato denunció el hallazgo a la Policía.

En cuestión de minutos llegaron oficiales y suboficiales de la Unidad Regional IV (Caseros) de la Policía de Santa Fe, y posteriormente efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes informaron a la Justicia Federal. Desde allí se dispuso el envío de oficiales y suboficiales de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina. Los gendarmes arribaron con equipos y técnicos especialistas que preservaron la aeronave Cessna modelo 182M Skylane, matrícula argentina LV-ESR, y un bulto envuelto en una lona verde. La sospecha inicial —que transportaba cocaína— se confirmó poco después.

01111
Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cocaína

Los gendarmes convocaron testigos para labrar el acta de procedimiento y, con la llegada de los técnicos, abrieron el cargamento hallado en la lona verde. En su interior encontraron ladrillos de cocaína. El motor de la aeronave estaba frío, lo que confirma que el piloto perdió el control y realizó un aterrizaje de emergencia, estrellándose en el campo sembrado con maíz.

03333
Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Luego, presumiblemente, cómplices que lo esperaban en la zona —aunque este punto aún es hipotético— se llevaron la mayor parte del cargamento. Todo habría ocurrido durante la madrugada, y uno de los bultos quedó abandonado en el lugar.

0444
Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Origen de la droga y del vuelo

En el terreno quedaron alambres y palos rotos que dividen los potreros, además de marcas de neumáticos en las calles, que podrían corresponder a los vehículos utilizados por los cómplices para retirar el resto del cargamento. Ahora, el trabajo investigativo se enfoca en determinar el origen del vuelo, la trazabilidad del avión y si el hecho está relacionado con la reciente detención de Brian Walter Bilbao, de 47 años, narcotraficante con pedido de captura nacional e internacional, atrapado por Gendarmería Nacional Argentina en Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) mientras transportaba al menos 400 kilos de cocaína.

avioneta Gendarmería cocaína
Noticias relacionadas
detuvieron a brian bilbao, uno de los profugos mas buscados de santa fe: trasladaba mas de 400 kilos de cocaina

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

La Paloma junto al celular que transportaba

Cayó una "paloma mensajera" con un celular que habría sido enviado a un preso en la cárcel de Coronda

Pesquisas de la PDI detuvieron a un hombre con pedido de captura activo, condenado por abuso sexual

Pesquisas de la PDI detuvieron a un hombre con pedido de captura activo, condenado por abuso sexual

cruzo un semaforo en rojo mientras huia de la policia, choco y murio

Cruzó un semáforo en rojo mientras huía de la policía, chocó y murió

Lo último

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Último Momento
Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

Ovación
Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"