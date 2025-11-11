Gendarmería abrió los bultos frente a testigos y confirmó mediante narcotest que se trata de cocaína. Además secuestraron una lona con la leyenda “Made in Brazil”, un GPS, comida extranjera, un celular, instrumentos analógicos y una pistola Glock 26 calibre 9 milímetros.

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Esta mañana de martes , un arriero que transitaba por las calles interiores de los potreros cultivados con maíz en la zona rural de la localidad de Arequito , en el departamento Caseros , al suroeste de la provincia de Santa Fe, encontró una aeronave con su parte delantera estrellada en un campo de maíz. De inmediato denunció el hallazgo a la Policía.

En cuestión de minutos llegaron oficiales y suboficiales de la Unidad Regional IV (Caseros) de la Policía de Santa Fe, y posteriormente efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) , quienes informaron a la Justicia Federal . Desde allí se dispuso el envío de oficiales y suboficiales de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina . Los gendarmes arribaron con equipos y técnicos especialistas que preservaron la aeronave Cessna modelo 182M Skylane , matrícula argentina LV-ESR , y un bulto envuelto en una lona verde . La sospecha inicial —que transportaba cocaína — se confirmó poco después.

01111 Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cocaína

Los gendarmes convocaron testigos para labrar el acta de procedimiento y, con la llegada de los técnicos, abrieron el cargamento hallado en la lona verde. En su interior encontraron ladrillos de cocaína. El motor de la aeronave estaba frío, lo que confirma que el piloto perdió el control y realizó un aterrizaje de emergencia, estrellándose en el campo sembrado con maíz.

03333 Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Luego, presumiblemente, cómplices que lo esperaban en la zona —aunque este punto aún es hipotético— se llevaron la mayor parte del cargamento. Todo habría ocurrido durante la madrugada, y uno de los bultos quedó abandonado en el lugar.

0444 Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Origen de la droga y del vuelo

En el terreno quedaron alambres y palos rotos que dividen los potreros, además de marcas de neumáticos en las calles, que podrían corresponder a los vehículos utilizados por los cómplices para retirar el resto del cargamento. Ahora, el trabajo investigativo se enfoca en determinar el origen del vuelo, la trazabilidad del avión y si el hecho está relacionado con la reciente detención de Brian Walter Bilbao, de 47 años, narcotraficante con pedido de captura nacional e internacional, atrapado por Gendarmería Nacional Argentina en Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) mientras transportaba al menos 400 kilos de cocaína.